Французская полиция разыскивает уникальную керамику на 6,5 миллионов евро, похищенную из музея 0 465

ЧП и криминал
Дата публикации: 08.09.2025
BB.LV
Провинциальный Лимож привлек преступников из-за легкости кражи.

Провинциальный Лимож привлек преступников из-за легкости кражи.

Китайский фарфор всегда в цене у частных коллекционеров.

Два блюда и ваза неоценимой культурной и исторической ценности были украдены из Музея керамики имени Адриена Дюбуше в Лиможе, где хранится самая большая в мире коллекция лиможского фарфора. Эксперты оценивают их рыночную стоимость в шесть с половиной миллона евро.

Предположительно, преступники — их число на данный момент неизвестно — проник(ли) через одно из окон здания, где прибывшая по сигналу полиция обнаружила разбитое стекло.

Мэрия Лиможа утром подтвердила факт кражи со взломом. Согласно информации, предоставленной прокуратурой Лиможа, пропали три предмета. По данным, предоставленным музейным объединением (Manufactures nationales – Sèvres & Mobilier national), среди них «два особенно ценных китайских фарфоровых блюда мануфактуры Цзиндэчжэнь с сине-белым декором, датируемых XIV–XV веками, а также ваза китайского фарфора, предположительно XVIII века, общей страховой стоимостью более 6,5 миллионов евро».

99333.jpg

Ведется расследование с привлечением технических и научных групп. Будут использованы городские камеры видеонаблюдения и предупреждена таможня. Прокурор Лиможа заявила, что Отдел по борьбе с организованной и специализированной преступностью Управления по расследованию особо важных дел Лиможа (SIPJ) будет работать в сотрудничестве с Центральным управлением по борьбе с незаконным оборотом культурных ценностей. Эрве Лемуан, президент Manufactures nationales – Sèvres & Mobilier national, заявил, что эта помощь парижского отделения должна «затруднить сокрытие фактов». В эфире LCI аукционист Поль Пасто назвал это ограбление «беспрецедентным».

По его словам, в 2025 году, на рынке китайские произведения определенных периодов, в основном XVIII и XIV веков, продаются по цене около миллиона евро. — Эти произведения были украдены не случайно, — добавил он. — Нельзя просто так вломиться в национальный музей и украсть их; у них должен был быть план, чтобы не повредить эти произведения. Перепродать эти сокровища на вторичном рынке будет очень сложно. Полагаю, их не продадут ни во Франции, ни в Европе.

#преступность
