Латвийская футбольная федерация (ЛФФ) не запрещала болельщикам сборной Сербии по футболу на матче против Латвии входить на стадион с сербской атрибутикой, утверждает ЛФФ.

Ранее сообщалось, что на прошлой неделе футболисты Латвии в домашнем матче отборочного турнира чемпионата мира 2026 года в группе K проиграли Сербии со счётом 0:1.

ЛФФ пояснила, что на этом матче на стадионе «Даугавa» сербские болельщики могли приносить атрибутику своей страны, а информация, появившаяся в СМИ, о том, что сербов не пускали на трибуны с национальной символикой из-за схожести цветов сербского флага с флагом РФ, не соответствует действительности.

«Утверждение о том, что у ЛФФ были возражения против сербского флага, не выдерживает никакой критики, так как сербский флаг транслировался на большом табло, был наклеен на скамейке запасных гостевой команды, перед матчем исполнялся сербский гимн с сербским флагом на поле», — пояснили в ЛФФ.

Также в заявлении ЛФФ отмечается, что перед игрой у Футбольного союза Сербии (ФСС) спросили, сколько билетов потребуется болельщикам гостей, так как регламент матчей сборных предусматривает предоставление гостям 5% от общей вместимости стадиона. На запросы о выделении сектора С для продажи билетов сербским фанатам ЛФФ получила от ФСС ответ, что болельщиков сборной Сербии на этом матче не будет и билеты не требуются.

Следующую игру в отборе чемпионата мира футболисты Латвии проведут во вторник в гостях у Албании.