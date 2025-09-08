Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Латвийскую федерацию обвиняют, что она запрещала государственные флаги Сербии из-за их сходства с флагами РФ 2 2174

ЧП и криминал
Дата публикации: 08.09.2025
BB.LV
Сербский флаг был на груди футболистов. Правда, очень маленький.

Сербский флаг был на груди футболистов. Правда, очень маленький.

ФОТО: LETA

Латвийская футбольная федерация (ЛФФ) не запрещала болельщикам сборной Сербии по футболу на матче против Латвии входить на стадион с сербской атрибутикой, утверждает ЛФФ.

Ранее сообщалось, что на прошлой неделе футболисты Латвии в домашнем матче отборочного турнира чемпионата мира 2026 года в группе K проиграли Сербии со счётом 0:1.

ЛФФ пояснила, что на этом матче на стадионе «Даугавa» сербские болельщики могли приносить атрибутику своей страны, а информация, появившаяся в СМИ, о том, что сербов не пускали на трибуны с национальной символикой из-за схожести цветов сербского флага с флагом РФ, не соответствует действительности.

«Утверждение о том, что у ЛФФ были возражения против сербского флага, не выдерживает никакой критики, так как сербский флаг транслировался на большом табло, был наклеен на скамейке запасных гостевой команды, перед матчем исполнялся сербский гимн с сербским флагом на поле», — пояснили в ЛФФ.

Также в заявлении ЛФФ отмечается, что перед игрой у Футбольного союза Сербии (ФСС) спросили, сколько билетов потребуется болельщикам гостей, так как регламент матчей сборных предусматривает предоставление гостям 5% от общей вместимости стадиона. На запросы о выделении сектора С для продажи билетов сербским фанатам ЛФФ получила от ФСС ответ, что болельщиков сборной Сербии на этом матче не будет и билеты не требуются.

Следующую игру в отборе чемпионата мира футболисты Латвии проведут во вторник в гостях у Албании.

Читайте нас также:
#футбол
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
8
1
0
4
0
2

Оставить комментарий

(2)
  • Д
    Дед
    9-го сентября

    Ну, да ладно, что вы уж хотите от спортсменов? Латышская депутат европарламента, вместо латышского флага трясла австрийским. Это какой же патриоткой нужно быть, чтобы свой флаг перепутать.

    11
    1
  • A
    Aleks
    8-го сентября

    Честно говоря,даже б этому не удивился.Иногда такое чувство,что люди в руководствах Латвии прям как матрос Железняк - институтов не кончали,а дипломы получили с такой же выдуманной биографией,что позволило им получить ражданство Латвии,хотя,уверен,что родственники у многих тут и близко не проживали до 1940 года.

    49
    4

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Обвиняемый в Литве в поджоге Ikea украинец планировал повторить теракт в Риге
Обвиняемый в Литве в поджоге Ikea украинец планировал повторить теракт в Риге
В воскресенье в результате ДТП пострадали три человека
В воскресенье в результате ДТП пострадали три человека
Московский суд отказал живущей в Латвии светской львице Рынске в отдельной комнате
Божена прославилась выступлениями в социальных сетях. Иконка видео
Председатель совета судей РФ заработал на рейдерстве 90 000 000 евро
Господину Момотову могут намотать срок. Иконка видео
Пенсионер из Санкт-Петербурга продала квартиру мошенникам и сгорела в ней
Пенсионер из Санкт-Петербурга продала квартиру мошенникам и сгорела в ней 1225
Родина перестала ценить народную артистку. Иконка видео
Адвокат Трещев потребовал лишить Пугачеву 300 000 евро в год 925
Фото: sacsheriff / Х
12-летний мальчик в США угнал машину родителей и устроил гонки с полицией 484
При межобщинных беспорядках обе стороны прибегали к насилию. Иконка видео
Спустя 53 года английского ветерана судят в Ольстере за «Кровавое воскресенье» 339

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

6 мифов о холестерине и почему их должен знать каждый
Люблю!
6 мифов о холестерине и почему их должен знать каждый 32
Противник портит забор - рассказали о трудностях строительства на границе
Наша Латвия
Противник портит забор - рассказали о трудностях строительства на границе 27
«Россия не победит в Украине!» Министр обороны Британии обратился к Путину
В мире
«Россия не победит в Украине!» Министр обороны Британии обратился к Путину 32
Силиня дала министру неделю для подготовки пояснений по Стамбульской конвенции. Что дальше?
Политика
Силиня дала министру неделю для подготовки пояснений по Стамбульской конвенции. Что дальше? 23
Врач назвала вредные при простуде продукты
Lifenews
Врач назвала вредные при простуде продукты 58
Дешевый билет - идешь последним? airBaltic вводит посадку в самолет по группам
Бизнес
Дешевый билет - идешь последним? airBaltic вводит посадку в самолет по группам 64
6 мифов о холестерине и почему их должен знать каждый
Люблю!
6 мифов о холестерине и почему их должен знать каждый 32
Противник портит забор - рассказали о трудностях строительства на границе
Наша Латвия
Противник портит забор - рассказали о трудностях строительства на границе 27
«Россия не победит в Украине!» Министр обороны Британии обратился к Путину
В мире
«Россия не победит в Украине!» Министр обороны Британии обратился к Путину 32

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео