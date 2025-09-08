Дочери и зятю нациста, который в годы Второй мировой войны похитил картины у европейских евреев, предъявлены обвинения в сокрытии множества произведений искусства, включая 22 полотна французского художника Анри Матисса.

Эта пара оказалась в центре внимания после того, как в прошлом месяце в объявлении о продаже недвижимости в Аргентине заметили картину XVIII века, украденную нацистами в годы Второй мировой войны у голландского коллекционера.

«Портрет дамы» работы итальянского барочного живописца Джузеппе Гисланди случайно попал на фотографию, сделанную в доме дочери нациста Фридриха Кадгиена.

Он бежал в Аргентину после войны и умер там в 1978 году в возрасте 71 года.

Полиция Аргентины начала расследование и провела несколько обысков в поисках картины, но в итоге нашла не ее, а 22 работы 1940-х годов Матисса (1869–1954), а также другие произведения, происхождение которых еще предстоит установить.

58-летняя дочь, Патрисия Кадгиен, и ее 60-летний муж в итоге передали работу Гисланди властям и в четверг предстали перед судом, где им было предъявлено обвинение в сокрытии произведений искусства.