Апелляционный процесс по делу о фиктивном найме ассистентов депутатов Европарламента от партии «Нацфронт» (ныне «Национальное объединение») начнется 13 января 2026 года, сообщили в Парижском апелляционном суде. Ранее по этому делу лидер крайне правой партии Марин Ле Пен была признана виновной в растрате государственных средств и приговорена к четырем годам лишения свободы (из которых два года домашним арестом), штрафу в размере 100 000 евро и лишению права избираться в течение пяти лет. Так как апелляция пройдет более чем за год до президентских выборов 2027 года, у Марин Ле Пен может появиться возможность баллотироваться в президенты.

В начале 2026 года партия «Национальное объединение» и ее лидер Марин Ле Пен вновь окажутся на скамье подсудимых по делу о растрате государственных средств и фиктивном найме депутатских помощников в Еропейском парламенте. 31 марта 2025 Парижский исправительный суд приговорил ее к четырем годам лишения свободы, из которых два — реальных, штрафу в размере 100 000 евро и, главное, пятилетнему запрету на занятие выборных должностей с немедленным вступлением приговора в силу.

Правосудие признало виновными и 24 других бывших европарламентариев, их ассистентов, аудитора и саму крайне правую партию как юридическое лицо в организации преступной «системы» в 2004–2016 годах. Эта схема позволяла оплачивать сотрудников партии за счет бюджета Европарламента, причинив экономический ущерб, оцененный в 3,2 миллиона евро.

Апелляцию подали только двенадцать осужденных, а также сама партия — в том числе мэр Перпиньяна Луи Алио, депутат Жюльен Одуль, европарламентарий Николя Бай, а также два исторических деятеля партии — Валеран де Сент-Жюст и Брюно Гольниш. Второй процесс должен продлиться пять недель.

Несмотря на огромный объем дел, ожидающих рассмотрения в Парижском апелляционном суде, по данному делу было принято решение ускорить процедуру (слушания пройдут с 13 января по 12 февраля), чтобы вынести решение летом 2026 года.

На заседании по назначению дат адвокат Марин Ле Пен, мэтр Рудольф Босселю, выступил от имени обвиняемых с просьбой провести слушания после муниципальных выборов, назначенных на 15 и 22 марта 2026 года, чтобы «судебный и политический календари не мешали друг другу». Однако прокуратура настаивала на том, чтобы процесс начался уже в начале 2026 года, до местных выборов, с целью «максимально отдалить оглашение решения и судебные дебаты от ключевого политического события» — президентских выборов весной 2027 года.

Решение апелляционного суда должно быть вынесено примерно через четыре месяца после окончания процесса, то есть к началу лета, согласно предварительному графику, озвученному на слушании прокуратурой.

Приговор, предусматривающий немедленный пятилетний запрет для Марин Ле Пен на участие в выборах, вызвал бурную политическую реакцию как в ее партии, так и у противников. Премьер-министр Франсуа Байру публично заявил о своем «замешательстве» в связи с приговором. Кроме того, это открыло путь молодому преемнику Марин Ле Пен – Жордану Барделла – который не против того, чтобы представить партию на президентских выборах 2027 года.