Итак, в Бразилии суд приговорил 70-летнего экс-президента Жаира Болсонару к 27 годам и трем месяцам тюремного заключения по делу о государственном перевороте, сообщает Reuters. Болсонару занимал пост президента страны с 1 января 2018 года по 1 января 2023-го. В конце 2022 года он проиграл выборы Луле да Силве, но не согласился с результатами голосования. Через неделю после инаугурации нового главы государства сторонники Болсонару устроили беспорядки, в ходе которых ворвались в здания парламента и Верховного суда, а также в президентский дворец. Сотни человек были задержаны. В декабре того же года на да Силву было совершено покушение.

В феврале 2025-го генпрокуратур Бразилии предъявила Болсонару обвинения в попытке государственного переворота. В заявлении ведомства говорилось, что экс-президент знал о плане покушения на действующего главу государства, который готовила группа военных, а также вице-президент Жералду Алкмина. Приговор Болсонару 11 сентября вынесла коллегия из пяти судей Верховного суда Бразилии. При этом у судей не было единого мнения по этому вопросу, но для вынесения вердикта было достаточно простого большинства голосов. Болсонару стал первым в истории Бразилии бывшим президентом, приговоренным за попытку госпереворота.

Политик, находившийся во время суда под домашним арестом, вину не признал. Защита экс-президента заявила о намерении обжаловать решение суда. Кроме того, адвокаты Болсонару собираются подать апелляцию на международном уровне. До этого судебный процесс над бразильским политиком раскритиковал президент США Дональд Трамп, которого считают союзником Болсонару. Глава Белого дома назвал преследование экс-президента «охотой на ведьм». Комментируя вердикт, Трамп отметил, что «это очень плохо для Бразилии».

Госсекретарь США Марко Рубио назвал решение суда несправедливым, добавив, что Вашингтон отреагирует соответствующим образом. После приговора в Бразилии ожидают нового повышения тарифов на экспорт в США. Однако Лула да Силва заявил, что потенциальный американский ответ его не пугает.