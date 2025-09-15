Baltijas balss logotype
Управляющий кафе набросился с ножом на увольняющихся сотрудниц в Японии

ЧП и криминал
Дата публикации: 15.09.2025
BB.LV
Управляющий кафе набросился с ножом на увольняющихся сотрудниц в Японии
ФОТО: Unsplash

В Японии управляющий кафе ударил ножом увольняющихся сотрудниц.

В Японии идет суд над бывшим управляющим кафе из провинции Кумамото, который ударил ножом трех увольняющихся молодых сотрудниц. Об этом сообщает Japan Today.

Инцидент произошел в марте 2024 года в городе Кумамото. 31-летний Кимиаки Нара узнал, что три его подчиненные, которым на момент происшествия было от 19 лет до 21 года, решили уволиться. Он вызвал девушек в кафе, заманил в подвал и набросился на них с кухонным ножом.

Нара ударил их ножом в живот, шею и лицо. Полицию вызвал прохожий, который увидел Нару с окровавленным ножом на улице. Пострадавшие попали в больницу, лечение продолжалось более трех месяцев.

Нара признал себя виновным. Его адвокат настаивает, что он совершил преступление в состоянии сильного стресса из-за больших переработок. Приговор вынесут 17 сентября.

#япония
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
