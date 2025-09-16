Грабежи: в центре Риги избивали прохожих и отбирали у них ценные вещи

Закончено следствие по делу юношей, которых подозревают в ограблениях около Рижского Центрального вокзала.

Подробности Госполиция сообщает такие: 31 мая в Рижском Восточном управлении полиции было возбуждено уголовное дело по факту серии грабежей, краж и умышленного повреждения имущества.

А именно: 31 мая на Привокзальной площади были ограблены несколько человек: им нанесли телесные повреждения, похитили iPhone и электронную сигарету.

Позже были украдены товары из автозаправок на улицах Сатеклес и Курбада. После этого подозреваемые подожгли два мусорных контейнера, а затем повредили автомобиль BMW на улице Даугавпилс.

В ходе расследования установлено, что к преступлениям причастна группа молодых людей 1998, 2004 и 2008 года рождения.

Вскоре подозреваемых задержали. И дело уже направляется в прокуратуру для начала уголовного преследования.