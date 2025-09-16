Baltijas balss logotype
Грабежи: в центре Риги избивали прохожих и отбирали у них ценные вещи 3 821

ЧП и криминал
Дата публикации: 16.09.2025
BB.LV
Грабежи: в центре Риги избивали прохожих и отбирали у них ценные вещи
ФОТО: LETA

Закончено следствие по делу юношей, которых подозревают в ограблениях около Рижского Центрального вокзала.

Подробности Госполиция сообщает такие: 31 мая в Рижском Восточном управлении полиции было возбуждено уголовное дело по факту серии грабежей, краж и умышленного повреждения имущества.

А именно: 31 мая на Привокзальной площади были ограблены несколько человек: им нанесли телесные повреждения, похитили iPhone и электронную сигарету.

Позже были украдены товары из автозаправок на улицах Сатеклес и Курбада. После этого подозреваемые подожгли два мусорных контейнера, а затем повредили автомобиль BMW на улице Даугавпилс.

В ходе расследования установлено, что к преступлениям причастна группа молодых людей 1998, 2004 и 2008 года рождения.

Вскоре подозреваемых задержали. И дело уже направляется в прокуратуру для начала уголовного преследования.

  • A
    Aleks
    16-го сентября

    Профилактика правонарушений? А ,это пережиток советской оккупации ответят министр МВД Козлодоевский и начальник полиции Латвии,которые далеки от нужд народа и своих обязанностей,как и все чиновничество страны,где главное-это бабосы и ещё раз бабосы и трава не расти. То разыскивают какую то девушку,неправильно выбросившую мусор,чтобы навесить на нее штраф,то ещё какая то фигня,а я всё жду,когда ж поймают тех людей с оружием ,которые спокойно заехали в центр Риги,ограбили магазин и спокойно уехали и где была полиция?Ждала когда уедут?А то вдруг шмальнут и погибну я в расцвете сил,а у меня ж жена и дети 👽

    29
    1
  • Волченька Просто Волченька!
    Волченька Просто Волченька!
    16-го сентября

    .. Электронную сигарету.. мда... народ аж пышет достатком...

    15
    2
  • A
    Aleks
    16-го сентября

    ,,Моя полиция меня бережет,, После того как ограбят или убьют. Раньше была милиция: и народ делил ее на ментов и мусоров и ментов было гораздо больше. Пришла полиция и теперь там ,похоже ментов не осталось совсем 😭

    11
    1
