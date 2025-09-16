Мужчина заставлял стоять на коленях маленьких детей: как его наказал суд Риги

Как сообщает прокуратура ЛР, в период с февраля 2021 года по 15 ноября 2023 года мужчина систематически кричал на детей за непослушание, а также бил – руками, ремнём, электрическим шнуром, а также заставлял их стоять на коленях на гречке.

В ноябре, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в порыве гнева отчим дважды ударил кулаком по голове одиннадцатилетнего ребёнка, и один раз – восьмилетнего.

В результате дети получили телесные повреждения: у старшего ребёнка констатировали подкожное кровоизлияние в области нижнего века левого глаза, у младшего – подкожное кровоизлияние в области лба.

Рижский городской суд 12 сентября утвердил соглашение о признании вины по делу о жестоком и насильственном обращении с малолетними, повлекшем за собой причинение им физических страданий.

Мужчине назначено наказание в виде двух лет пробационного надзора.

В контексте этого дела прокуратура призывает всех, у кого есть хотя бы малейшие подозрения на то, что ребенок мог стать жертвой насилия, немедленно обращаться в Госполицию.