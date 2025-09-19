Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Дайвер отправился на дно Лиелупе за часами, а наткнулся на нечто совсем неожиданное 1 1354

ЧП и криминал
Дата публикации: 19.09.2025
BB.LV
Дайвер отправился на дно Лиелупе за часами, а наткнулся на нечто совсем неожиданное
ФОТО: скриншот видео TV3

Несколько дней назад недалеко от границы города Елгава прогремел мощный взрыв. В Лиелупе, напротив Елгавского дворца, водолазы обнаружили снаряд, который пролежал на дне реки уже несколько десятков лет. Чтобы он не угрожал безопасности горожан, объект пришлось уничтожить, сообщает передача Degpunktā (TV3).

В тот день, когда Шота нашёл взрывоопасный снаряд, он нырял в реку с совершенно иной целью. Один человек попросил его найти часы, которые он случайно уронил с катера в Лиелупе напротив Елгавского дворца.

Сапёры по воде доставили объект за пределы города, туда, где поблизости нет ни домов, ни людей. Именно там и произошёл мощный взрыв, за которым водолазы наблюдали с безопасного расстояния.

Дно Лиелупе, по словам Шоты, буквально усыпано разными находками, которые могут представлять угрозу для жизни и здоровья. Видимость под водой местами не превышает полуметра.

Он отмечает, что снаряды в реке встречаются и по сей день, и при их обнаружении необходимо немедленно сообщать в полицию и сапёрам, чтобы избежать опасных ситуаций.

Читайте нас также:
#оружие
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
9
7
0
2
2
0

Оставить комментарий

(1)
  • SK
    Soglasen Klassnij
    19-го сентября

    Часы то нашлись ???

    33
    1

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

На свободу с нечистой совестью: в Британии по ошибке выпустили из тюрем сотни заключенных
На свободу с нечистой совестью: в Британии по ошибке выпустили из тюрем сотни заключенных
В Даугавпилсе телефонные мошенники выудили у старика 91 000 евро. Откуда у него столько денег?
В Даугавпилсе телефонные мошенники выудили у старика 91 000 евро. Откуда у него столько денег?
Обвиняемый в Литве в поджоге Ikea украинец планировал повторить теракт в Риге
Обвиняемый в Литве в поджоге Ikea украинец планировал повторить теракт в Риге
В воскресенье в результате ДТП пострадали три человека
В воскресенье в результате ДТП пострадали три человека
Божена прославилась выступлениями в социальных сетях. Иконка видео
Московский суд отказал живущей в Латвии светской львице Рынске в отдельной комнате 4 593
Господину Момотову могут намотать срок. Иконка видео
Председатель совета судей РФ заработал на рейдерстве 90 000 000 евро 878
Пенсионер из Санкт-Петербурга продала квартиру мошенникам и сгорела в ней
Пенсионер из Санкт-Петербурга продала квартиру мошенникам и сгорела в ней 1287
Родина перестала ценить народную артистку. Иконка видео
Адвокат Трещев потребовал лишить Пугачеву 300 000 евро в год 949

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На свободу с нечистой совестью: в Британии по ошибке выпустили из тюрем сотни заключенных
ЧП и криминал
На свободу с нечистой совестью: в Британии по ошибке выпустили из тюрем сотни заключенных 14
Пашинян: Армения и США обсуждают открытие «Пути Трампа»
В мире
Пашинян: Армения и США обсуждают открытие «Пути Трампа» 23
Правило 2-2-2 в отношениях: секреты гармонии для пар
Люблю!
Правило 2-2-2 в отношениях: секреты гармонии для пар 38
Зима близко: газохранилища Латвии остаются полупустыми Эксклюзив!
Наша Латвия
2
Зима близко: газохранилища Латвии остаются полупустыми 2 82
В ЕС рассказали о подготовке «репарационного кредита» Украине за счет активов России
В мире
1
В ЕС рассказали о подготовке «репарационного кредита» Украине за счет активов России 1 47
Уже скоро: для всех автомобилей Латвии вступят в силу новые правила CSDD
Наша Латвия
Уже скоро: для всех автомобилей Латвии вступят в силу новые правила CSDD 78
На свободу с нечистой совестью: в Британии по ошибке выпустили из тюрем сотни заключенных
ЧП и криминал
На свободу с нечистой совестью: в Британии по ошибке выпустили из тюрем сотни заключенных 14
Пашинян: Армения и США обсуждают открытие «Пути Трампа»
В мире
Пашинян: Армения и США обсуждают открытие «Пути Трампа» 23
Правило 2-2-2 в отношениях: секреты гармонии для пар
Люблю!
Правило 2-2-2 в отношениях: секреты гармонии для пар 38

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео