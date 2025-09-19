Дайвер отправился на дно Лиелупе за часами, а наткнулся на нечто совсем неожиданное

Несколько дней назад недалеко от границы города Елгава прогремел мощный взрыв. В Лиелупе, напротив Елгавского дворца, водолазы обнаружили снаряд, который пролежал на дне реки уже несколько десятков лет. Чтобы он не угрожал безопасности горожан, объект пришлось уничтожить, сообщает передача Degpunktā ( TV3 ).

В тот день, когда Шота нашёл взрывоопасный снаряд, он нырял в реку с совершенно иной целью. Один человек попросил его найти часы, которые он случайно уронил с катера в Лиелупе напротив Елгавского дворца.

Сапёры по воде доставили объект за пределы города, туда, где поблизости нет ни домов, ни людей. Именно там и произошёл мощный взрыв, за которым водолазы наблюдали с безопасного расстояния.

Дно Лиелупе, по словам Шоты, буквально усыпано разными находками, которые могут представлять угрозу для жизни и здоровья. Видимость под водой местами не превышает полуметра.

Он отмечает, что снаряды в реке встречаются и по сей день, и при их обнаружении необходимо немедленно сообщать в полицию и сапёрам, чтобы избежать опасных ситуаций.