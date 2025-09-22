Baltijas balss logotype
Адвокатом Брижит Макрон собраны доказательства ее половой принадлежности

ЧП и криминал
Дата публикации: 22.09.2025
BB.LV
Адвокатом Брижит Макрон собраны доказательства ее половой принадлежности

Президентская семья подала в суд штата Делавэр иск в 218 страниц.

Адвокат Том Клэр заявил: он представит в американском суде «фотографические и научные доказательства» того, что жена президента Франции Брижит Макрон – женщина. Иск в США о клевете подан четой Макрон против журналистки Кэндис Оуэнс, которая опубликовала расследование на тему «Брижит была рождена мужчиной».

Оуэнс, ведущая блог с миллионами подписчиков, раскрутила версию: настоящая Брижит давно умерла, а ее родной брат, Жан-Мишель Тронье, якобы сменил пол и выдал себя за сестру.

ps9002211.jpg

Фальшивая Брижит пережила бурную историю с вовремя исчезнувшим мужем-банкиром, тремя усыновленными детьми и школьным романом с юным Эммануэлем.

Макроны подали в суд штата Делавэр иск в 218 страниц, называя утверждения мисс Оуэнс «безумными». Дело, казалось бы, нетрудное, но у сторонников версии о мужской природе Брижит оказались свои козыри. В биографиях ее куда-то сгинувшего брата и покойного первого мужа зияют дыры. Целые годы их жизни рядом с будущей первой леди Франции почему-то не отражены ни на фото, ни на видео.

И вот – решающий момент. Адвокат Том Клэр, который возглавляет нанятую Макронами для суда команду юристов, в подкасте BBC пообещал доказать, что Брижит - женщина, представить экспертные заключения «научного характера» и новые фото из архивов мадам Макрон — например, в пору ее беременности.

Хотя процесс обещает быть супер-скандальным, Брижит, по словам адвоката, к этому готова: настал, мол, момент подтвердить истину.

Какие же научные доказательства защита Макронов могла бы предоставить суду? Генетик, заслуженный врач России Евгений Лильин объяснил СМИ: «Достаточно двух видов анализов - генетического и гормонального. С точки зрения генетики набор хромосом X и Y свидетельствует о мужском поле, две X-хромосомы - о женском. Гормональный анализ тоже точно определяет пол по количеству гормонов эстрогенов».

Суд вправе и сам запросить независимую медицинскую экспертизу, если у него возникнут сомнения в достоверности представленных истцами документов. Но это было бы уж совсем фантастическим оборотом событий.

Зачем Макронам понадобилось именно сейчас раздувать очередной скандал? Все просто: у президента Франции - самый большой антирейтинг среди всех европейских лидеров (81%), недавно сменилось очередное правительство, но и оно может не удержаться, а там недалеко и до досрочной президентской отставки. Вот чтобы прибавить себе хоть немного очков, Эммануэль и пытается успокоить конспирологов, чьи теории все более популярны. Но, скорее всего, получится наоборот: в конспирологии на каждый новый довод обычно находится десяток новых возражений.

#макрон
