Ночью в Межапарке спасен человек, заблудившийся в зарослях камыша в болотистой местности 1 265

ЧП и криминал
Дата публикации: 02.10.2025
LETA
Изображение к статье: Ночью в Межапарке спасен человек, заблудившийся в зарослях камыша в болотистой местности
ФОТО: Unsplash

Прошлой ночью в Риге, в микрорайоне Межапарк, спасатели помогли человеку выбраться из зарослей камыша в заболоченной местности, сообщили агентству ЛЕТА в Государственной пожарно-спасательной службе (ГПСС).

Спустя полчаса после полуночи служба получила информацию о том, что на заболоченной поляне на улице Эзермалас человеку требуется помощь. Поисково-спасательные работы осложняли заросли камыша высотой более двух метров и высокий уровень воды на поле. Спасатели нашли человека и передали его Службе неотложной медицинской помощи (СНМП). Спасательная операция длилась около двух часов.

Тем временем в среду в 11:46 сотрудники ГПСС выехали в Эзерниеки Краславского края, на место аварии грузового автомобиля с застрявшим в нем человеком. Пострадавший был извлечен из транспортного средства и передан медикам СНМП.

В результате аварии была повреждена топливная цистерна автомобиля, произошла утечка топлива. Спасатели отключили клеммы аккумулятора транспортного средства, ограничили утечку топлива и привели в порядок проезжую часть. Работы на месте происшествия были завершены примерно в 18:00.

За прошедшие сутки, с 6:30 среды до 6:30 четверга, бригады СНМП выезжали на 13 спасательных операций, свидетельствует статистика службы.

#гпсс
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(1)
  • Волченька Просто Волченька!
    Волченька Просто Волченька!
    2-го октября

    Феномен просто. 🙄

    1
    3

