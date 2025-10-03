Раскрыто многолетнее мошенничество в латвийском банке: руководитель филиала без ведома клиентов использовала их деньги.

Госполиция сообщает, что закончено следствие и направлено в прокуратуру дело для начала уголовного преследования в отношении некой сотрудницы банка за экономические преступления, совершенные на протяжении 17 лет.

Кредитное учреждение вынуждено возместить вкладчикам нанесенный материальный ущерб, в результате чего само получило статус потерпевшей стороны.

Следствие началось, после того как в Госполицию поступило заявление от одного из клиентов банка, который сообщил о возможной преступной деятельности. В связи с полученной информацией 5 августа 2020-го года был начат уголовный процесс.

И, как выяснилось, занимая должность руководителя филиала банка, подозреваемая на протяжении длительного времени — с декабря 2003 года по май 2020 года — злоупотребляла своими полномочиями.

Сотрудница - без ведома клиентов, оформляла договоры на дистанционные банковские услуги, регистрировала выдачу новых кодовых карт или кодовых калькуляторов и платежных карт, расторгала договоры по депозитам и вкладам, оформляла кредитные договоры и незаконно переводила деньги клиентов, таким образом получая доступ к их вкладам.

Подозреваемая действовала достаточно изощренно: чтобы скрыть свои действия, она использовала часть средств для покрытия требований других клиентов. В общей сложности женщина незаконно использовала платежные средства 19 человек. Ущерб составляет не менее 203 000 евро.

Ранее женщина не попадала в поле зрения полиции.