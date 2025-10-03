В настоящее время собранная информация не свидетельствует о том, что Россия была главным инициатором DDoS-атаки на государственные и муниципальные интернет-сайты, произошедшей в четверг, заявил в пятницу заместитель руководителя института предотвращения ИТ-инцидентов Cert.lv Варис Тейванс.

«Ни при мониторинге различных каналов коммуникации атакующих, ни в других источниках информации не было обнаружено признаков планирования подобного нападения именно в этой среде», — отметил Тейванс после встречи с премьер-министром Эвикой Силиней. По его словам, поэтому спекулировать об участии России сейчас было бы преждевременно.

Тейванс подчеркнул, что вчерашняя атака отличалась тем, что ей удалось достичь эффекта примерно на час. В настоящее время проводится исследование совместно с Латвийским радиотелевизионным центром, и примерно через неделю ожидаются выводы о причинах случившегося.

О том, что выводы должны быть представлены в течение недели, стороны договорились на сегодняшней встрече с Силиней. Премьер-министр ожидает письменный отчёт также от Министерства умного управления и регионального развития.

Силиня подчеркнула, что методы атаки показывают: никакие данные не могли быть похищены, и атака не была на это нацелена. Она отметила, что за рубежом такие атаки происходят регулярно, а в Латвии люди привыкли, что проблемы устраняются быстро. Поэтому, добавила премьер, необходимо выяснить, почему на этот раз что-то не сработало.

Как сообщал bb.lv, в четверг утром интернет-страницы латвийских государственных и муниципальных учреждений подверглись масштабной DDoS-атаке. С перебоями работали, например, сайт Государственной налоговой службы vid.gov.lv, портал Latvija.lv, сайт Кабинета министров mk.gov.lv, сайты министерств, самоуправлений и других государственных структур. Пользователям также был недоступен сайт eParaksts.lv.

Согласно информации LVRTC, атака имела очень широкий географический охват — она исходила с IP-адресов Вьетнама, Кореи, США, Индии, Тайваня, России, Белоруссии, а также стран Балтии.