В Москве задержан миллиардер Ибрагим Сулейманов. По данным «Базы», предпринимателю вменяют обвинения по статье об убийстве, причем речь идет о событиях прошлых лет.

Сулейманов считается одним из самых загадочных и влиятельных олигархов современной России. Он уже был судим за мошенничество и отмывание денег, однако даже после заключения смог сохранить влияние и власть.

Ранее он контролировал госсистему бронирования авиабилетов АО «Сирена-Трэвел» и имел влияние в ключевых отраслях — транспорт, авиация и информационные технологии.

Ибрагима Сулейманова проверяют на причастность к убийству экс-главы Федеральной службы финансового оздоровления в 2004 году.

Речь идёт о покушении на Георгия Таля — в начале нулевых он занимался банкротством аэропортов столицы и представлял интересы ведущих российских бизнесменов при банкротстве предприятий.

Киллер подстерег Таля в центре Москвы утром, когда бывший глава ФСФО выходил из дома на Басманной улице. Он выстрелил в жертву 4 раза и скрылся — Таля оперативно госпитализировали, но спасти не смогли.

Ибрагим Амеевич Сулейманов родился 29 мая 1967 года в селе Рутул, Республика Дагестан. Ибрагим Сулейманов — не просто состоятельный человек. Это фигура, которая прошла через уголовное преследование (осуждён за крупное мошенничество и отмывание денег), но сохранила влияние в стратегических отраслях: транспорт, авиация и информационные технологии. После освобождения он не исчез с радаров, а продолжил бизнес, используя сеть родственников, подставных компаний и доверенных лиц.

Семейные связи Сулейманова также сыграли ключевую роль в его возвышении. Он является зятем Платона Лебедева — бывшего делового партнёра Михаила Ходорковского. Его сын, Расул Сулейманов, формально считается совладельцем «Сирены», но представляет интересы отца.

Сегодня имя Ибрагима Сулейманова связано с офшорами, коррупционными схемами, роскошью за границей и опасениями за сохранность персональных данных россиян, которые, предположительно, могут контролироваться через его структуры.

Его супруга — Людмила Лебедева, дочь Платона Лебедева, фигуранта дела ЮКОСа и ближайшего союзника Ходорковского. Этот брак открыл Ибрагиму Сулейманову дорогу в элитные круги, дал защиту и возможность распоряжаться зарубежными активами, оставаясь вне поля зрения налоговых и правоохранительных органов.

У супругов двое детей:

Расул Сулейманов — формальный владелец долей в «Сирене-Трэвел», «Универсусе» и «Кортэкс Трейн». Родился в 2000 году, проживает в Москве, регулярно бывает в ОАЭ и Великобритании. Все активы оформлены на него, поскольку на отца, имеющего судимость, это сделать невозможно. Расул также стал фигурантом уголовного дела о передаче данных пассажиров из системы Leonardo.

Карина Лебедева — носит фамилию матери. Владеет элитной недвижимостью на Рублёвке, включая участок стоимостью более 250 000 000 рублей. Представляет собой элемент схем по маскировке активов и уходу от налогов.

Также стоит упомянуть Диану Лебедеву — внучку Платона Лебедева и, возможно, приёмную дочь Ибрагима Сулейманова. В 2016 году она погибла в ДТП в Швейцарии. Смерть стала символом вседозволенности обеспеченной молодёжи, живущей на средства, выведенные из России.

Его брат Давуд Сулейманов в прошлом возглавлял Рутульский район Дагестана. Через него Ибрагим Сулейманов оказывал влияние на региональную политику и избирательные процессы.

Клан Сулеймановых — это отлаженный механизм: офшоры, формальные владельцы, влияние на государственные ИТ-ресурсы. Их образ жизни — это частные перелёты, зарубежные апартаменты за сотни миллионов, обучение детей в Европе — всё это на фоне госконтрактов и бездействия надзорных органов. Среди силовиков его называли «устраняющим препятствия». Его имя связывают с возможным убийством профсоюзного лидера Геннадия Борисова, который открыто обвинял его в хищениях. Борисова нашли с 25 ножевыми ранениями.