Американский суд заблокировал решение Белого дома использовать солдат национальной гвардии для подавления протестов у здания иммиграционной и таможенной полиции (ICE) в Портленде. Об этом сообщает The New York Times.

По мнению судьи Карин Иммергут, администрация президента США превысила свои конституционные полномочия. Адвокаты штата Орегон и Портленда, которые выступали за то, чтобы не допустить войска в город, назвали действия властей политически мотивированными и необоснованными. По их словам, масштабы протестов к моменту приказа президента США Дональда Трампа уже сократились. Его решение они назвали местью за «слишком либеральную политику» местных властей.

Представители министерства юстиции США на суде утверждали, что протесты в Портленде несут угрозу потенциального восстания, а также представляют собой вызов правоохранительным органам. Они заявили, что федеральные власти намерены обжаловать решение судьи.

Орегон — это «штат-убежище». Местные законы ограничивают сотрудничество с национальным правительством в обеспечении соблюдения иммиграционного права.

Протесты у здания ICE в Портленде продолжаются с июня. Демонстранты недовольными мерами против нелегальных иммигрантов. 23 сентября Дональд Трамп подписал указ о признании движения «Антифа» террористической организацией, а 27 сентября поручил главе Пентагона Питу Хегсету направить войска для подавления протестов.