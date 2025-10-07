В двухэтажном доме на улице Рожу в Елгаве уже не раз происходили драматичные события. В минувшие выходные один мужчина едва не лишился жизни. Однако удача оказалась на его стороне — он успел покинуть наполненную дымом квартиру до того, как потерял сознание, сообщает передача Degpunktā (ТВ3).

Марис заснул во время просмотра фильма, и именно в этот момент квартиру начал заполнять густой чёрный дым. Как сам рассказывает, только благодаря счастливой случайности ему удалось проснуться и спасти себе жизнь: "Не мог выбраться, вылез через окно. Ничего не помню. Даже не помню, кто вызвал пожарных. Не помню, были ли пламя. Проснулся от дыма".

Марис сожалеет о недавно купленной стиральной машине, которая расплавилась и теперь непригодна для использования. Из-за высокой температуры также расплавилась лампочка под потолком. Мужчина предполагает, что пожар, скорее всего, начался из-за короткого замыкания. Однако он пока не уверен, произошло ли это за холодильником или у входной двери: "Провода оголённые, дом старый. Я предупреждал, что может загореться, но самоуправлению всё равно".

В настоящее время в целях безопасности в квартире отключены электричество и водоснабжение. В ближайшие дни на место прибудут сотрудники самоуправления, чтобы разобраться, как решить ситуацию.

