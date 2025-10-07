Baltijas balss logotype
Жителей Болдераи напугали два взрыва. Что это было?

ЧП и криминал
Дата публикации: 07.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Жителей Болдераи напугали два взрыва. Что это было?
ФОТО: скриншот видео TV3

В воскресенье вечером сотрудники пожарного поста в Болдерае поспешили на помощь рабочим соседнего предприятия. На территории загорелся тракторный погрузчик. Во время пожара взорвалась одна из деталей, и огонь перекинулся на другую технику, сообщает передача Degpunktā (ТВ3).

Вечер воскресенья на пожарном посту Болдерае проходил спокойно. Соседний деревообрабатывающий завод также работал как обычно — из труб шёл дым, по территории двигалась тяжёлая техника. Однако вскоре после пяти часов внимание пожарных привлёк чёрный дым в месте, где он обычно не появляется. Поскольку он не рассеивался, пожарные решили отправиться к соседям, чтобы убедиться, что всё в порядке. Открыв ворота депо, они тут же получили вызов — на заводе вспыхнул пожар.

«По прибытии первого подразделения на место происшествия было установлено, что в полном объёме горит тракторный погрузчик на площади 20 м². В ходе происшествия произошло несколько взрывов, в результате чего одно из больших колёс трактора отлетело примерно на 15 метров и упало на элеватор, где также начался пожар на площади 10 м²», — рассказал командир Болдерайского поста Интар Мигланс.

Взрыв тракторной шины был слышен даже на расстоянии 500 метров. Именно это привлекло внимание нескольких жителей Болдераи:

«Минут тридцать-сорок назад мы с девушкой гуляли и услышали два взрыва. Знакомые написали, что горит завод. Пришли посмотреть — здесь горит погрузчик, уже почти потушили. Пришли под самый конец».

До прибытия пожарных из Болдераи тушением трактора занималась местная противопожарная команда. Когда прибыли дополнительные силы, огонь тушили четыре бригады. Благодаря работе спасателей пожар повышенной опасности удалось локализовать в течение часа.

«На месте работали три 3B-ствола — один из них использовался с пеной для тушения топлива. Две группы работали в среде, непригодной для дыхания», — пояснил командир поста.

На место происшествия прибыли и медики. К счастью, ни спасатели, ни сотрудники завода не пострадали. Полностью ликвидировать огонь удалось только через два с половиной часа.

ТВ3

#пожар
