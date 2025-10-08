Baltijas balss logotype
Гражданин России проник в Латвию, разрезав забор

ЧП и криминал
Дата публикации: 08.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Гражданин России проник в Латвию, разрезав забор
ФОТО: пресс-фото

Во вторник в Лудзенском крае пограничники задержали гражданина России, который незаконно пересёк государственную границу со стороны России, сообщили агентству LETA в Государственной пограничной охране.

Проверяя полученную информацию, пограничники в волости Пасиене обнаружили гражданина РФ, который незаконно пересёк государственную границу со стороны России.

При осмотре места происшествия было установлено, что поблизости в заборной сетке был разрез шириной около одного метра.

В отношении лица начат уголовный процесс за умышленное незаконное пересечение внешней государственной границы и умышленную порчу чужого имущества.

#граница
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

Видео