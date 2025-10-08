Во вторник в Лудзенском крае пограничники задержали гражданина России, который незаконно пересёк государственную границу со стороны России, сообщили агентству LETA в Государственной пограничной охране.

Проверяя полученную информацию, пограничники в волости Пасиене обнаружили гражданина РФ, который незаконно пересёк государственную границу со стороны России.

При осмотре места происшествия было установлено, что поблизости в заборной сетке был разрез шириной около одного метра.

В отношении лица начат уголовный процесс за умышленное незаконное пересечение внешней государственной границы и умышленную порчу чужого имущества.