Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Профиль нарушителя границы изменился, и теперь это мужчины в расцвете сил 0 202

ЧП и криминал
Дата публикации: 08.10.2025
LETA
Изображение к статье: Профиль нарушителя границы изменился, и теперь это мужчины в расцвете сил
ФОТО: LETA

Профиль нарушителей границы изменился, теперь это тренированные мужчины в расцвете сил, которые обучены делать все как можно быстрее, сказал в интервью агентству ЛЕТА министр внутренних дел Рихард Козловскис, комментируя происходящее на восточной границе страны.

Говоря об оснащении латвийско-российской и латвийско-белорусской границ технологиями, министр сообщил, что около 460 километров восточной границы будет оснащено оптическим кабелем, что откроет возможность добавления широкой функциональности, в том числе решений на основе искусственного интеллекта.

Это не означает, что границу нельзя будет пересечь незаконно, но в случае попытки физического повреждения поступит информация. Решения на основе ИИ позволят понять, кто находится на границе - нарушитель, дикое животное или пограничник.

"Концепция работы пограничников также изменится. В настоящее время патрулирование в большей степени основано на реакции, но нам нужно уметь действовать быстрее. Если границу пересекли и мы можем быть там через полчаса, никто не будет сидеть и ждать нас", - сказал министр.

Профиль нарушителей границы также изменился, поэтому создать сеть так, чтобы потенциальные нарушители границы не смогли проникнуть в глубь страны, - сложная задача. Польша, обладающая совершенно иными ресурсами, также признает, что не в состоянии задержать около 4% нелегальных нарушителей границы.

Министр не считает, что Латвия является слабым звеном в Восточной Европе, потому что этого не подтверждает статистика, то есть количество людей, которые затем были задержаны в Литве, Польше и возвращены в Латвию.

В 2023 году была зафиксирована высокая цифра в 14 000 человек, пытавшихся пересечь границу, а число затем задержанных в Литве и Польше и возвращенных в Латвию составило около 1 000 человек. В прошлом году их было более 500, в этом году, несмотря на то, что количество попыток пересечения границы уже в два раза больше, чем в прошлом году, количество возвращенных составляет менее 500 человек. Эти люди - нелегальные нарушители границы, которые прошли через Латвию, а затем были пойманы в Литве или Польше, а также те, кто попросил убежища в Латвии.

"Разве по этой причине можно сказать. что мы работаем хуже? Учитывая, что и Литва, и Польша наращивали ресурсы для поимки нелегальных мигрантов, я с этим категорически не согласен", - сказал министр.

Уже сообщалось, что в этом году латвийско-белорусскую границу пытались нелегально пересечь в целом 10 417 человек. При этом 25 нелегальным мигрантам позволили пересечь границу по гуманитарным причинам.

Читайте нас также:
#мигранты
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Кубнец проник в Латвию из России через дыру в заборе
Изображение к статье: Кубнец проник в Латвию из России через дыру в заборе
Полиция и погранохрана смогут использовать глушилки. Пока - для борьбы с дронами
Изображение к статье: Полиция и погранохрана смогут использовать глушилки. Пока - для борьбы с дронами
Погибший в ДТП ребёнок, возможно, был без шлема – водитель мотоцикла был пьян
Изображение к статье: Иллюстративное фото.
Осторожно! Мошенники теперь звонят от имени «Gaso»
Изображение к статье: Осторожно! Мошенники теперь звонят от имени «Gaso»
Изображение к статье: Ещё 38 попыток: поток нелегалов из Беларуси не прекращается
Ещё 38 попыток: поток нелегалов из Беларуси не прекращается 40
Изображение к статье: Голый вор вломился в несколько домов и полгода скрывался от полиции
Голый вор вломился в несколько домов и полгода скрывался от полиции 126
Изображение к статье: Иллюстративное фото.
Под Тукумсом из-за пьяного мотоциклиста погиб ребёнок 233
Изображение к статье: За помощь людям, сбежавшим из Беларуси в Латвию, привлекли к ответственности 76 человек
За помощь людям, сбежавшим из Беларуси в Латвию, привлекли к ответственности 76 человек 3 322

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Омбудсмен призывает пересмотреть нормы, по которыми государство предоставляет социальную поддержку
Наша Латвия
Омбудсмен призывает пересмотреть нормы, по которыми государство предоставляет социальную поддержку 4
Изображение к статье: Выявлена неожиданная причина нарушения микрофлоры кишечника
Lifenews
Выявлена неожиданная причина нарушения микрофлоры кишечника 24
Изображение к статье: Почему нельзя пить чай натощак: объяснение гастроэнтеролога
Еда и рецепты
Почему нельзя пить чай натощак: объяснение гастроэнтеролога 4
Изображение к статье: У ласточек нашли необычное свойство
В мире животных
У ласточек нашли необычное свойство 45
Изображение к статье: «Каждый 15-ый житель — приезжий!» Депутат Рижской думы боится в Латвии «шведского сценария»
Политика
1
«Каждый 15-ый житель — приезжий!» Депутат Рижской думы боится в Латвии «шведского сценария» 1 101
Изображение к статье: ИИ научился предсказывать ДТП
Техно
ИИ научился предсказывать ДТП 34
Изображение к статье: Омбудсмен призывает пересмотреть нормы, по которыми государство предоставляет социальную поддержку
Наша Латвия
Омбудсмен призывает пересмотреть нормы, по которыми государство предоставляет социальную поддержку 4
Изображение к статье: Выявлена неожиданная причина нарушения микрофлоры кишечника
Lifenews
Выявлена неожиданная причина нарушения микрофлоры кишечника 24
Изображение к статье: Почему нельзя пить чай натощак: объяснение гастроэнтеролога
Еда и рецепты
Почему нельзя пить чай натощак: объяснение гастроэнтеролога 4

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео