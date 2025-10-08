Государственная полиция Латвии обнаружила у крупнейшей в этом году задержанной группы наркоторговцев наркотические вещества на сумму около 500 000 евро, сообщает ЛЕТА.

Как проинформировала Государственная полиция, в июне был начат уголовный процесс по факту деятельности организованной преступной группировки, действовавшей в Риге и других регионах Латвии.

26 августа правоохранители успешно провели операцию по задержанию участников криминальной группировки. В операции участвовали значительные силы полиции, в том числе спецподразделение по борьбе с терроризмом "Омега" и батальон специального назначения. Учитывая транснациональный характер преступления, была задействована и международная кооперация. В общей сложности по разным адресам — как по месту совершения преступлений, так и по местам жительства подозреваемых — были задержаны девять человек, все — граждане Латвии.

Полиция провела десятки обысков в Риге, окрестностях столицы и в Елгаве. В хозпостройках и по местам проживания фигурантов было найдено значительное количество наркотических веществ. Изъято около 3,1 килограмма кокаина, 500 граммов "альфа-PVP" и 5,5 килограмма марихуаны. По оценкам, общая стоимость изъятых веществ на чёрном рынке составляет от 450 000 до 500 000 евро.

Также были изъяты 30 000 евро наличными и 13 автомобилей, включая машины люкс-класса.

В ходе следствия установлено, что у каждого участника группы была своя чётко определённая роль, а внутри самой группы существовала выраженная иерархия. Организатором преступлений был мужчина 1988 года рождения. Он отвечал за ввоз наркотиков на территорию Латвии, их распространение, а также за управление деньгами, полученными от торговли. Другие участники занимались распространением наркотиков. Среди задержанных есть также мужчины, которые хранили вещества и устраивали тайники в лесу.

Группировка действовала конспиративно. Некоторые из её участников ранее уже попадали в поле зрения полиции и хорошо знали тактику и методы работы оперативников, что существенно усложнило работу правоохранителей.

Эта организованная группа считается одной из крупнейших, раскрытых за последние годы, и одной из самых изощрённых. Следователи подчёркивают, что задержание этих преступников — важный шаг в борьбе с наркопреступностью.

Задержанным грозит от пяти до пятнадцати лет лишения свободы.

На данный момент восемь человек признаны подозреваемыми. К семи из них применена мера пресечения в виде ареста, к одному — мера, не связанная с лишением свободы.