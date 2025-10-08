Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Вот это улов! Полиция изъяла наркотики на полмиллиона евро 0 300

ЧП и криминал
Дата публикации: 08.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Вот это улов! Полиция изъяла наркотики на полмиллиона евро
ФОТО: пресс-фото

Государственная полиция Латвии обнаружила у крупнейшей в этом году задержанной группы наркоторговцев наркотические вещества на сумму около 500 000 евро, сообщает ЛЕТА.

Как проинформировала Государственная полиция, в июне был начат уголовный процесс по факту деятельности организованной преступной группировки, действовавшей в Риге и других регионах Латвии.

26 августа правоохранители успешно провели операцию по задержанию участников криминальной группировки. В операции участвовали значительные силы полиции, в том числе спецподразделение по борьбе с терроризмом "Омега" и батальон специального назначения. Учитывая транснациональный характер преступления, была задействована и международная кооперация. В общей сложности по разным адресам — как по месту совершения преступлений, так и по местам жительства подозреваемых — были задержаны девять человек, все — граждане Латвии.

Полиция провела десятки обысков в Риге, окрестностях столицы и в Елгаве. В хозпостройках и по местам проживания фигурантов было найдено значительное количество наркотических веществ. Изъято около 3,1 килограмма кокаина, 500 граммов "альфа-PVP" и 5,5 килограмма марихуаны. По оценкам, общая стоимость изъятых веществ на чёрном рынке составляет от 450 000 до 500 000 евро.

Также были изъяты 30 000 евро наличными и 13 автомобилей, включая машины люкс-класса.

В ходе следствия установлено, что у каждого участника группы была своя чётко определённая роль, а внутри самой группы существовала выраженная иерархия. Организатором преступлений был мужчина 1988 года рождения. Он отвечал за ввоз наркотиков на территорию Латвии, их распространение, а также за управление деньгами, полученными от торговли. Другие участники занимались распространением наркотиков. Среди задержанных есть также мужчины, которые хранили вещества и устраивали тайники в лесу.

Группировка действовала конспиративно. Некоторые из её участников ранее уже попадали в поле зрения полиции и хорошо знали тактику и методы работы оперативников, что существенно усложнило работу правоохранителей.

Эта организованная группа считается одной из крупнейших, раскрытых за последние годы, и одной из самых изощрённых. Следователи подчёркивают, что задержание этих преступников — важный шаг в борьбе с наркопреступностью.

Задержанным грозит от пяти до пятнадцати лет лишения свободы.

На данный момент восемь человек признаны подозреваемыми. К семи из них применена мера пресечения в виде ареста, к одному — мера, не связанная с лишением свободы.

Читайте нас также:
#наркотики
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
2
5
2
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Кубнец проник в Латвию из России через дыру в заборе
Изображение к статье: Кубнец проник в Латвию из России через дыру в заборе
Полиция и погранохрана смогут использовать глушилки. Пока - для борьбы с дронами
Изображение к статье: Полиция и погранохрана смогут использовать глушилки. Пока - для борьбы с дронами
Погибший в ДТП ребёнок, возможно, был без шлема – водитель мотоцикла был пьян
Изображение к статье: Иллюстративное фото.
Осторожно! Мошенники теперь звонят от имени «Gaso»
Изображение к статье: Осторожно! Мошенники теперь звонят от имени «Gaso»
Изображение к статье: Ещё 38 попыток: поток нелегалов из Беларуси не прекращается
Ещё 38 попыток: поток нелегалов из Беларуси не прекращается 40
Изображение к статье: Голый вор вломился в несколько домов и полгода скрывался от полиции
Голый вор вломился в несколько домов и полгода скрывался от полиции 126
Изображение к статье: Иллюстративное фото.
Под Тукумсом из-за пьяного мотоциклиста погиб ребёнок 233
Изображение к статье: За помощь людям, сбежавшим из Беларуси в Латвию, привлекли к ответственности 76 человек
За помощь людям, сбежавшим из Беларуси в Латвию, привлекли к ответственности 76 человек 3 322

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Омбудсмен призывает пересмотреть нормы, по которыми государство предоставляет социальную поддержку
Наша Латвия
Омбудсмен призывает пересмотреть нормы, по которыми государство предоставляет социальную поддержку 4
Изображение к статье: Выявлена неожиданная причина нарушения микрофлоры кишечника
Lifenews
Выявлена неожиданная причина нарушения микрофлоры кишечника 24
Изображение к статье: Почему нельзя пить чай натощак: объяснение гастроэнтеролога
Еда и рецепты
Почему нельзя пить чай натощак: объяснение гастроэнтеролога 4
Изображение к статье: У ласточек нашли необычное свойство
В мире животных
У ласточек нашли необычное свойство 46
Изображение к статье: «Каждый 15-ый житель — приезжий!» Депутат Рижской думы боится в Латвии «шведского сценария»
Политика
1
«Каждый 15-ый житель — приезжий!» Депутат Рижской думы боится в Латвии «шведского сценария» 1 103
Изображение к статье: ИИ научился предсказывать ДТП
Техно
ИИ научился предсказывать ДТП 34
Изображение к статье: Омбудсмен призывает пересмотреть нормы, по которыми государство предоставляет социальную поддержку
Наша Латвия
Омбудсмен призывает пересмотреть нормы, по которыми государство предоставляет социальную поддержку 4
Изображение к статье: Выявлена неожиданная причина нарушения микрофлоры кишечника
Lifenews
Выявлена неожиданная причина нарушения микрофлоры кишечника 24
Изображение к статье: Почему нельзя пить чай натощак: объяснение гастроэнтеролога
Еда и рецепты
Почему нельзя пить чай натощак: объяснение гастроэнтеролога 4

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео