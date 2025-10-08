В этом году Государственная пограничная охрана (ГПО) возбудила уголовные процессы против 76 человек за перевозку нелегальных беженцев из Беларуси или предоставление им возможности находиться в Латвии.

В понедельник в Кастулинской волости Краславского края пограничники остановили автомобиль "Peugeot", которым управлял гражданин Латвии. При осмотре автомобиля пограничники обнаружили в салоне и багажном отделении семь человек азиатского происхождения без действительных проездных документов и действующих виз и видов на жительство.

В отношении перевозчика возбуждено уголовное дело за предоставление большому количеству лиц возможности нелегально находиться в Латвии. Семь человек были возвращены на границу с Беларусью. О их дальнейшей судьбе не сообщается.

Против перевозчика также возбуждено административное дело за нарушение закона о государственной границе, согласно которому лицо, находясь на границе, обязано иметь при себе и предъявлять по требованию сотрудника ГПО документ, подтверждающий его личность и право на пребывание в Латвии.

Как сообщалось, в этом году от незаконного пересечения латвийско-белорусской границы было удержано в общей сложности 10 424 человека. 25 мигрантам позволили пересечь границу по гуманным причинам.