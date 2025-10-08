Baltijas balss logotype
За помощь людям, сбежавшим из Беларуси в Латвию, привлекли к ответственности 76 человек 3 322

ЧП и криминал
Дата публикации: 08.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: За помощь людям, сбежавшим из Беларуси в Латвию, привлекли к ответственности 76 человек

В этом году Государственная пограничная охрана (ГПО) возбудила уголовные процессы против 76 человек за перевозку нелегальных беженцев из Беларуси или предоставление им возможности находиться в Латвии.

В понедельник в Кастулинской волости Краславского края пограничники остановили автомобиль "Peugeot", которым управлял гражданин Латвии. При осмотре автомобиля пограничники обнаружили в салоне и багажном отделении семь человек азиатского происхождения без действительных проездных документов и действующих виз и видов на жительство.

В отношении перевозчика возбуждено уголовное дело за предоставление большому количеству лиц возможности нелегально находиться в Латвии. Семь человек были возвращены на границу с Беларусью. О их дальнейшей судьбе не сообщается.

Против перевозчика также возбуждено административное дело за нарушение закона о государственной границе, согласно которому лицо, находясь на границе, обязано иметь при себе и предъявлять по требованию сотрудника ГПО документ, подтверждающий его личность и право на пребывание в Латвии.

Как сообщалось, в этом году от незаконного пересечения латвийско-белорусской границы было удержано в общей сложности 10 424 человека. 25 мигрантам позволили пересечь границу по гуманным причинам.

#граница #беженцы
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
0
1
0
0
0

Оставить комментарий

(3)
  • NR
    Negr Riga
    8-го октября

    Новостной портал вы не пробовали пожалуйста новости печатать нормальные или вы будете вот эту педорастию распространять дальше

    4
    3
  • NR
    Negr Riga
    8-го октября

    С национального сортира сбежавшим с Пакистана и со всех других сторо Ну вот Белоруссия - это враг конечно н это всё нормально

    1
    2
  • A
    Aleks
    8-го октября

    Какая кричала!Класс!😀 Люди ,сбежавшие из Белоруссии ..😂в Латвию😂😂😂 Таких надо сразу в дурку. Но оказалось,что это азиатское иго....😋

    5
    4
Читать все комментарии

Видео