В среду нелегально пересечь латвийско-белорусскую границу пытались 38 человек, сообщили в Государственной пограничной охране.

В целом за этот год пресечены уже 10 462 попытки незаконного пересечения границы, а по соображениям гуманности в Латвии приняты 25 человек.

В связи с продолжающимся потоком нелегальных мигрантов из Беларуси правительство продлило режим усиленного контроля на латвийско-белорусской границе до 31 декабря этого года.

В прошлом году было предотвращено 5388 попыток нелегального пересечения границы, а 26 лицам было разрешено остаться на территории Латвии.

По прогнозам начальника Государственной пограничной охраны Гунтиса Пуятса, ситуация с нелегальными мигрантами на границе с Беларусью останется напряженной до зимы.