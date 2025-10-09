Baltijas balss logotype
Ещё 38 попыток: поток нелегалов из Беларуси не прекращается

ЧП и криминал
Дата публикации: 09.10.2025
LETA
Изображение к статье: Ещё 38 попыток: поток нелегалов из Беларуси не прекращается
ФОТО: LETA

В среду нелегально пересечь латвийско-белорусскую границу пытались 38 человек, сообщили в Государственной пограничной охране.

В целом за этот год пресечены уже 10 462 попытки незаконного пересечения границы, а по соображениям гуманности в Латвии приняты 25 человек.

В связи с продолжающимся потоком нелегальных мигрантов из Беларуси правительство продлило режим усиленного контроля на латвийско-белорусской границе до 31 декабря этого года.

В прошлом году было предотвращено 5388 попыток нелегального пересечения границы, а 26 лицам было разрешено остаться на территории Латвии.

По прогнозам начальника Государственной пограничной охраны Гунтиса Пуятса, ситуация с нелегальными мигрантами на границе с Беларусью останется напряженной до зимы.

#граница
