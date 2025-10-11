Baltijas balss logotype
Концерт отменен, а что с деньгами? Рижского меломана каждый обидеть может 4 1672

ЧП и криминал
Дата публикации: 11.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Концерт отменен, а что с деньгами? Рижского меломана каждый обидеть может

В сентябре в Риге, во Дворце культуры ВЭФ, должен был состояться концерт, посвященный итальянскому артисту Адриано Челентано. Однако незадолго до запланированного мероприятия владельцы билетов получили сообщение, что этот концерт отменен, а сам организатор признан неплатежеспособным.

Как зрителям в подобных случаях вернуть деньги за билеты?

Стоит ли обращаться к продавцу?

Одна из зрительниц ЛТВ пожаловалась, что потратила на билеты более 170 евро и сейчас испытывает трудности с возвратом потраченной суммы.

Более того, как показывает общедоступная информация, неплатежеспособной признана не только компания Baltic Marketing and Events Coorporation, которая организовывала упомянутый концерт, но и ее владелец — зарегистрированная в Литве Baltic Events and Marketing...

Но несет ли какую-либо ответственность в такой ситуации продавец билетов? Похоже, что нет.

Член правления торгующей билетами компании Biļešu serviss Лига Блауа настаивает, что продажа билетов и организация мероприятий — это две разные услуги: «Продавец билетов не является организатором мероприятия, и организатор мероприятия не является продавцом билетов. Понятно, что мы связаны, но эти обязанности оговорены и в правилах пользования интернет-магазином, и в разделе "Нужно знать", чтобы потребители были информированы».

В компании подтвердили, что Biļešu serviss оценивает партнеров по сотрудничеству. Учитывая, что организатор мероприятия ранее успешно организовывал концерты как в Латвии, так и в Литве, подозрений в каких-либо мошеннических действиях не возникало.

То есть: продавец билетов не отдаст вам деньги, если организатор отменяет мероприятие.

Что делать зрителям?

Пострадавшим предстоит самостоятельно обращаться к организатору мероприятия. А в данном случае – к назначенному судом администратору неплатежеспособности или подать заявление в Электронной системе учета неплатежеспособности (EMUS).

Если же и администратор неплатежеспособности после подачи всех документов отклонил заявку на возврат денег, это решение в течение месяца можно обжаловать в суде.

В общем, рижские зрители, не услышавшие песни Челинтано, скорей всего не увидят и своих денег.

#концерт
Иконка - заглушка для фотографии автора
Антон Городницкий
Все статьи
Оставить комментарий

(4)
  • ЖМФ
    Жан-Марко Фердыщенко
    12-го октября

    Это прекрасно, ттак продавец телевизоров в случае поломки тоже может заявить я мол только продаю, продавать и производить разные вещи, поэтому обращайтесь к производителю. По сути здесь та же ситуация, производитель ( организатор) мероприятия, и продавец. Но почему-то в случае с телевизором продавец несет даже больше ответственности чем предусматривает производитель. А с Билешу Сервис просто получает прибыль и не несет совсем никакой ответсвенности. Выход в таком случае - не иметь никаких дел с Билешу сервис.

    7
    0
  • bt
    bory tschist
    11-го октября

    неужели, ещё (среднe-грамотные) жители Латвии не наелись этими гастролёрами "под мировых звёзд"… и по-прежнему клюют на строчку иa афишe – "проездом из Киева – в Индию!" организаторы-устроители, как правило, – не из –-нищиx, их недвижимость, пускай, даже вчерасамая жáлкая, – уже попадает под конфискацию p.s._ "a ты не воруй, тебя пaсóдют!" (из кф "берегись автомобиля")

    8
    2
  • ЮМ
    Юрий М.
    11-го октября

    Логично, если у организатора возникнут проблемы, вернуть деньги будет очень проблематично, а в основном - невозможно. Но, почему нельзя поменять правила игры, клиент платит BS-у за билет и эта сумма храниться у них на счету до момента проведения шоу? По сути, если у организатора в финансовом плане всё нормально, то это не должно быть проблемой.

    11
    1
  • МЯ
    Микелис Янсонс
    11-го октября

    Это чистый развод. Если бы даже деньги вернули - на банковском языке это называется беспроцентный кредит!

    19
    1
Читать все комментарии

Видео