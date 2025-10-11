В сентябре в Риге, во Дворце культуры ВЭФ, должен был состояться концерт, посвященный итальянскому артисту Адриано Челентано. Однако незадолго до запланированного мероприятия владельцы билетов получили сообщение, что этот концерт отменен, а сам организатор признан неплатежеспособным.

Как зрителям в подобных случаях вернуть деньги за билеты?

Стоит ли обращаться к продавцу?

Одна из зрительниц ЛТВ пожаловалась, что потратила на билеты более 170 евро и сейчас испытывает трудности с возвратом потраченной суммы.

Более того, как показывает общедоступная информация, неплатежеспособной признана не только компания Baltic Marketing and Events Coorporation, которая организовывала упомянутый концерт, но и ее владелец — зарегистрированная в Литве Baltic Events and Marketing...

Но несет ли какую-либо ответственность в такой ситуации продавец билетов? Похоже, что нет.

Член правления торгующей билетами компании Biļešu serviss Лига Блауа настаивает, что продажа билетов и организация мероприятий — это две разные услуги: «Продавец билетов не является организатором мероприятия, и организатор мероприятия не является продавцом билетов. Понятно, что мы связаны, но эти обязанности оговорены и в правилах пользования интернет-магазином, и в разделе "Нужно знать", чтобы потребители были информированы».

В компании подтвердили, что Biļešu serviss оценивает партнеров по сотрудничеству. Учитывая, что организатор мероприятия ранее успешно организовывал концерты как в Латвии, так и в Литве, подозрений в каких-либо мошеннических действиях не возникало.

То есть: продавец билетов не отдаст вам деньги, если организатор отменяет мероприятие.

Что делать зрителям?

Пострадавшим предстоит самостоятельно обращаться к организатору мероприятия. А в данном случае – к назначенному судом администратору неплатежеспособности или подать заявление в Электронной системе учета неплатежеспособности (EMUS).

Если же и администратор неплатежеспособности после подачи всех документов отклонил заявку на возврат денег, это решение в течение месяца можно обжаловать в суде.

В общем, рижские зрители, не услышавшие песни Челинтано, скорей всего не увидят и своих денег.