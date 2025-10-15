Baltijas balss logotype
Американский умелец получил 8 лет тюрьмы за создание оружия на 3D-принтере

ЧП и криминал
Дата публикации: 15.10.2025
BB.LV
А внешне все выглядит по-настоящему.

А внешне все выглядит по-настоящему.

Пробные выстрелы, на беду, привлекли полицию.

Федеральный окружной суд Техаса отправил 42-летнего Эрика МакГинниса в тюрьму на восемь лет за то, что при нем были найдены незарегистрированная винтовка и боеприпасы. МакГиннис не мог и не хотел их регистрировать, потому что целенаправленно обманул закон, создав опасный прецедент. Сам он себя виноватым не считает, потому что «не покупал запрещенное, а напечатал его сам».

После жестокой ссоры с девушкой, МакГиннис схлопотал наказание, в которое входил и запрет на владение огнестрельным оружием на два года. Это серьезное испытание для жителя самого вооруженного штата США, но все попытки купить даже не оружие, а детали, чтобы тайком собрать винтовку, проваливались. МакГиннис понял, что пока его имя есть в базе данных, этот путь для него закрыт. И тогда он купил 3D-принтер и взялся за изучение схем печатного оружия.

Используя как напечатанные детали, так и выточенные собственноручно, МакГиннис собрал винтовку, конструктивно схожую с AR-15. Патроны оставались с прошлой жизни и он отправился в лес опробовать свое изделие. На беду народного умельца выстрелы привлекли внимание полиции, которая арестовала стрелка и конфисковала его самоделку. МакГинниса подвела его горячность – ему оставался всего месяц до конца действия запрета.

Теоретически, опытный юрист мог бы запутать дело, воспользовавшись лазейкой в законодательстве. МакГиннис действительно обманул Фемиду, обойдя процедуру проверки личных данных, когда обзавелся оружием. Но запрет распространялся на владение, а не получение оружия, к тому же при нем нашли брошюру террористического толка с призывом истреблять американских чиновников. Да и в попытках оправдаться техасец наговорил лишнего, наврав полиции про свой статус агента ФБР и приказ на тестирование прототипа оружия. Как итог — два года запрета на владение оружием превратились в восемь лет тюрьмы.

#суд
Оставить комментарий

(1)
  • Волченька Просто Волченька!
    Волченька Просто Волченька!
    15-го октября

    Создавайте плазмотрон какой нить. 💪Тогда мент впадёт в катотонический ступор, пытаясь определить что это такое. Однажды я в начале 90-х собрал электошок. И попался раз ментам (тогда были замесы с земесами и муниц. мусорами, все они были полные беспредельщики, ибо законов практически небыло). Этот дятел долго вертел устройство, не понимая что это такое, пока случайно не зажал два переключателя и не получил удар в руку примерно в 600 вольт (ампер было мало). Долго меня мурыжили по ментам, но в то время не было определения в законах что такое электрошокер. Поэтому, пришлось им от меня оть@батся соснув. Но, девайс, гады, на экспертизе распотрошили до проводка (обидно, я так старался катушки мотая на феррит). Эх...

    1
    1

