Латвийскому блогеру с паспортом РФ суд назначил тюремный срок и выдворение из страны 9 3433

ЧП и криминал
Дата публикации: 16.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Латвийскому блогеру с паспортом РФ суд назначил тюремный срок и выдворение из страны

Курземский районный суд в Вентспилсе в среду приговорил российского блогера Сергея Хроменкова к тюремному сроку и выдворению из страны. Его признали виновным в публичном прославлении преступлений против человечности, против мира и военных преступлений с использованием автоматизированной системы обработки данных, пишет Latvijas Avīze.

Суд постановил назначить гражданину России Хроменкову один год лишения свободы, после чего он будет выдворен из Латвии. Приговор ещё не вступил в законную силу.

Как сообщает издание, Хроменков обвиняется в том, что с 13 июля по 4 октября 2024 года через свой профиль "hromen71" в социальной сети TikTok разместил четыре видеозаписи на русском языке, в которых прославлял и оправдывал военные преступления, совершённые вооружёнными силами России в Украине.

Например, 13 июля в одном из видео он рассказывал, что всегда возит с собой в машине георгиевскую ленточку, но вынужден прятать её в бардачке, поскольку такие законы в Латвии. Во время записи он демонстрировал георгиевскую ленту и российский флаг, а также высказывал поддержку вторжению России в Украину.

30 августа он опубликовал видео, в котором угрожал возмездием и заявил, что "придут очень серьёзные ребята, такие как “Ахмат”, “Вагнер”".

"В одной нейтральной стране тоже морили русских, убивали, запрещали русский язык… Теперь мы знаем, что там происходит. И смотрите, потом придут за вами. Я знаю, что за меня потом отомстят. Вот нас, русских, которых вы тут смотрите, за нас отомстят. Придут серьёзные ребята, и вы будете бегать с опущенными штанами и прятаться. А потом будете плакать на камеру и рассказывать, что не хотели этого", — приводит цитату из видео Latvijas Avīze.

27 сентября обвиняемый опубликовал ещё одну видеозапись, в которой, манипулируя фактами и используя риторические вопросы и фразы, говорил:

"Вы действительно хотите уничтожить Латвию с названием “Латвия”? Будет резня. А Россия изменила свою Военную доктрину. Да, и ядерную тоже! Теперь можно “ударить” и не по ядерной державе. Вы правда готовы умереть, чтобы вас смели с лица земли? Думаю, сюда не ударят, пока здесь есть русские, есть граждане России".

Когда судья Илона Рудзите спросила Хроменкова, признаёт ли он свою вину, тот по-латышски ответил отказом. В ходе расследования он заявил, что вся эта полемика с его стороны была ответом на публичные оскорбления в адрес него и других русскоязычных, которых называли нелояльными "ватниками", сообщает издание.

По словам Хроменкова, его целью было ответить на это унижение и показать, к чему может привести национализм. Фразы о "серьёзных ребятах", которые отомстят, он считал риторическим запугиванием и грубым предупреждением о последствиях национальной вражды, а не прославлением преступлений этих группировок.

Хроменков впервые оказался на скамье подсудимых. Он гражданин России, проживает в Латвии по виду на жительство, срок действия которого истекает в середине следующего года.

Прокурор Улдис Курсинскис заявил, что обвиняемый, несмотря на предупреждения Службы государственной безопасности о противоправности своих действий, продолжал публикации и заслуживает наказания в виде лишения свободы и выдворения из страны.

В последнем слове Хроменков заявил, что родился и живёт в Латвии — демократической и свободной стране. Он допустил, что его высказывания могли быть чересчур резкими, но, по его мнению, в них не содержится состава преступления, которое ему вменяют, пишет Latvijas Avīze.

Судья признала Хроменкова виновным и назначила наказание в виде одного года лишения свободы. После отбытия срока он будет выдворен из Латвии и не сможет въезжать в страну в течение четырёх лет.

Приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован в Курземском окружном суде.

#суд
  • А
    Андрей
    16-го октября

    "В последнем слове Хроменков заявил, что родился и живёт в Латвии — демократической и свободной стране..." Учитывая тематику и заявления в заявленных видео, возмникает вопрос: ЗАЧЕМ он это сказал? Неужели думал, что по этим словам отпустят?

    Вопрос к суду про "военных преступлений с использованием автоматизированной системы обработки данных" - это как? Использование тик-тока с целью пропаганды? В таком случае по той же статье надо призвать многих политиков ЛР - они неоднократно призывают к участию в войне против ... Напишите Сами. Ведь для суда должно быть неважно против кого война, если к ней призывают публичные персоны "с использованием автоматизированной системы обработки данных". Или суд учитывает только одну из многих сторон конфликта?

    10
    2
  • С
    Сарказм
    Андрей
    16-го октября

    Не городите ерунды военным преступлением является агрессивная, захватническая война (именно такую начал и ведет путин). Подготовка к оборонительной войне против агрессора, ведение такой войны, а также помощь жертве агрессии - это не только не преступление, но и обязанность властей государства по обеспечению безопасноти.

    1
    9
  • bt
    bory tschist
    16-го октября

    "язык мой – враг мой" это – про него (а ещё говорят: "где живёт там и гадит")

    5
    32
  • ИС
    Иннокентий Сидоров
    bory tschist
    16-го октября

    Так вы посмотрите внимательно, в Латвии половина таких.. Только у этого духа хватило (посреди площади снять штаны и посрать) а эти только в комментариях попёрдывают.. Даже зайти в этот же портал ВВ в комментарии и всё сразу видно, сколько их тут, а это только один портал, а взять по всей стране,этих промытков тут тысячи!

    4
    11
  • С
    Сарказм
    16-го октября

    Долбодятел однозначно нарывался и нарвался. По ходу у него в жизни тут все было очень сильно плохо, и он решил, что после хероической депортации его в РФии прикормят и к соловьеву возьмут на подработку. Но, правда, не учел, что еще годик отсидеть придется, а через год знаете ли, либо падишах, либо соловьев. И придется ему самому со спущенными штанами в ахмате подрабатывать для прокорма, там таких борзых горячо любят.

    8
    31
  • Е
    Ехидный
    16-го октября

    даже жалеть его не хочется ! чувак переборщил - в принципе говорил правильные вещи , но базар надо фильтровать и не перегибать палку !!!

    24
    17
  • AE
    Al Ekses
    Ехидный
    16-го октября

    „Когда нацисты пришли за коммунистами, я молчал, я же не коммунист. Потом они пришли за социал-демократами, я молчал, я же не социал-демократ. Потом они пришли за профсоюзными деятелями, я молчал, я же не член профсоюза. Потом они пришли за евреями, я молчал, я же не еврей. А потом они пришли за мной, и уже не было никого, кто бы мог протестовать.“

    Мартин Нимёллер

    57
    3
  • А
    Алекс
    16-го октября

    Всех любителей русского мира заждалась раша

    9
    51
  • Мп
    Мимо проходил
    Алекс
    16-го октября

    После ампутации мозга полагается реабилитация. Вы её не прошли, и налицо рецидив.

    34
    5
Видео