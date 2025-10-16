Курземский районный суд в Вентспилсе в среду приговорил российского блогера Сергея Хроменкова к тюремному сроку и выдворению из страны. Его признали виновным в публичном прославлении преступлений против человечности, против мира и военных преступлений с использованием автоматизированной системы обработки данных, пишет Latvijas Avīze.

Суд постановил назначить гражданину России Хроменкову один год лишения свободы, после чего он будет выдворен из Латвии. Приговор ещё не вступил в законную силу.

Как сообщает издание, Хроменков обвиняется в том, что с 13 июля по 4 октября 2024 года через свой профиль "hromen71" в социальной сети TikTok разместил четыре видеозаписи на русском языке, в которых прославлял и оправдывал военные преступления, совершённые вооружёнными силами России в Украине.

Например, 13 июля в одном из видео он рассказывал, что всегда возит с собой в машине георгиевскую ленточку, но вынужден прятать её в бардачке, поскольку такие законы в Латвии. Во время записи он демонстрировал георгиевскую ленту и российский флаг, а также высказывал поддержку вторжению России в Украину.

30 августа он опубликовал видео, в котором угрожал возмездием и заявил, что "придут очень серьёзные ребята, такие как “Ахмат”, “Вагнер”".

"В одной нейтральной стране тоже морили русских, убивали, запрещали русский язык… Теперь мы знаем, что там происходит. И смотрите, потом придут за вами. Я знаю, что за меня потом отомстят. Вот нас, русских, которых вы тут смотрите, за нас отомстят. Придут серьёзные ребята, и вы будете бегать с опущенными штанами и прятаться. А потом будете плакать на камеру и рассказывать, что не хотели этого", — приводит цитату из видео Latvijas Avīze.

27 сентября обвиняемый опубликовал ещё одну видеозапись, в которой, манипулируя фактами и используя риторические вопросы и фразы, говорил:

"Вы действительно хотите уничтожить Латвию с названием “Латвия”? Будет резня. А Россия изменила свою Военную доктрину. Да, и ядерную тоже! Теперь можно “ударить” и не по ядерной державе. Вы правда готовы умереть, чтобы вас смели с лица земли? Думаю, сюда не ударят, пока здесь есть русские, есть граждане России".

Когда судья Илона Рудзите спросила Хроменкова, признаёт ли он свою вину, тот по-латышски ответил отказом. В ходе расследования он заявил, что вся эта полемика с его стороны была ответом на публичные оскорбления в адрес него и других русскоязычных, которых называли нелояльными "ватниками", сообщает издание.

По словам Хроменкова, его целью было ответить на это унижение и показать, к чему может привести национализм. Фразы о "серьёзных ребятах", которые отомстят, он считал риторическим запугиванием и грубым предупреждением о последствиях национальной вражды, а не прославлением преступлений этих группировок.

Хроменков впервые оказался на скамье подсудимых. Он гражданин России, проживает в Латвии по виду на жительство, срок действия которого истекает в середине следующего года.

Прокурор Улдис Курсинскис заявил, что обвиняемый, несмотря на предупреждения Службы государственной безопасности о противоправности своих действий, продолжал публикации и заслуживает наказания в виде лишения свободы и выдворения из страны.

В последнем слове Хроменков заявил, что родился и живёт в Латвии — демократической и свободной стране. Он допустил, что его высказывания могли быть чересчур резкими, но, по его мнению, в них не содержится состава преступления, которое ему вменяют, пишет Latvijas Avīze.

Судья признала Хроменкова виновным и назначила наказание в виде одного года лишения свободы. После отбытия срока он будет выдворен из Латвии и не сможет въезжать в страну в течение четырёх лет.

Приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован в Курземском окружном суде.