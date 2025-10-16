Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Наркодилера поймали в Саркандаугаве благодаря необычному тайнику 2 2035

ЧП и криминал
Дата публикации: 16.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Наркодилера поймали в Саркандаугаве благодаря необычному тайнику
ФОТО: скриншот видео TV3

Наркодилера в Саркандаугаве поймали из-за его необычного тайника. Мужчина хранил наркотики в старой вентиляционной шахте и не подумал, что содержимое тайника рано или поздно может оказаться в мебельной мастерской соседа с нижнего этажа. Так и произошло — мастер сообщил полиции о нетипичной находке, выпавшей из шахты, сообщает передача Degpunktā (ТВ3).

Оранжевая стрелка на ковре, указывающая на конкретную квартиру, и выцветшие надписи на дверях квартиры в подъезде дома появились недавно. На полу также была надпись "наркоманы", но она исчезла после визита полиции в понедельник. Однако такая же надпись осталась на стене здания. Жильцы дома не знают, зачем приезжали правоохранители. Видели, что полицейские ходили по дому с собаками и увели одного из жителей квартиры. В этой квартире жили молодые люди с маленьким ребёнком.

"Их искали — молодых девушек и парней. Летом они тут жили. У них была маленькая девочка. Скандалов не было. Не знаю, что случилось. Полицию даже не впустили внутрь. Девушка вчера вечером была с маленькой девочкой", — рассказывает одна из жительниц дома.

Другая соседка говорит, что дверь у этих жильцов неоднократно ломали и в неё стучались: "Тут постоянно какие-то чужие появляются. Не понимаю, кто это. У нас тут тихо, в этих трёх квартирах. Говорят, они приходят туда колоться. Я сама не видела, но видела валяющиеся шприцы. Здесь всё время такая не самая хорошая атмосфера".

Шприцы валяются как в подвале, где, по-видимому, живёт бездомный, так и на козырьке над входом, и в самом подъезде. Возле дома валяются упаковки от рецептурных лекарств.

"У нас тут в основном наркоманы шастают. Потому что рядом есть место, куда они по утрам ходят — им там что-то дают выпить, а потом они приходят сюда. Раньше тут жила наркоманская парочка, и все они тут собирались", — рассказывает жительница соседнего дома.

Вероятно, последние месяцы наркоманы собирались именно в той квартире, в которой полиция провела обыск. Правоохранителям уже ранее поступала информация об этом адресе, но на этот раз доказательства незаконной деятельности были неопровержимыми.

"В подвале дома, где ведётся хозяйственная деятельность, сотрудники заметили, что из шахты выпал пакет с наркотиками. Полиция приехала и зафиксировала факт. Был задержан мужчина, связанный с этими веществами", — рассказал руководитель 2-го отдела Бюро криминальной полиции Северного управления полиции Риги Арнис Дуданс.

Задержанному 41 год, и именно он хранил свои "сокровища" в вентиляционной шахте. В момент, когда он пытался достать их, рабочие мебельной мастерской услышали странные звуки из вентиляционной решётки:

"У меня тут работал сотрудник. Здесь его рабочее место. Он услышал какой-то шум, что-то происходит. Он говорит, что открыл — и прямо сюда свалился мешок. А потом ещё какой-то мешок и какие-то верёвки с крюками. Прямо оттуда. Видимо, этот наркодилер, который всем этим торговал, хотел их достать с помощью этих приспособлений. Он (сотрудник) говорит, что взял эти верёвки и привязал, чтобы он (дилер) не дёргал. Он дёргал, но оторвал. Вот и всё".

Увиденное сотрудник сообщил начальнику, и тот немедленно направился в полицию. Как он, так и нашедший свёрток встретили наркодилера на улице у дома. Тот сказал, что "потерял у них свои вещи", не проявлял агрессии и, похоже, не понял, что вскоре на адрес приедет полиция.

"Знаете, такие прозрачные пакетики из 'Maxima'. Там был килограмм. Потом нашли ещё один пакетик, потом ещё один", — рассказывает владелец мастерской.

Килограмма наркотиков не оказалось, но в 19 пакетах было расфасовано 163 грамма амфетамина.

"Это лицо уже ранее попадало в поле зрения полиции. Он проживает в этом доме. Во время обыска были найдены весы, шприцы и предмет, похожий на огнестрельное оружие", — сообщили в полиции.

В рамках уголовного процесса суд применил к мужчине меру пресечения — арест.

ТВ3

Читайте нас также:
#наркотики
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
3
2
1
2
0
0

Оставить комментарий

(2)
  • A
    Aleksandr
    16-го октября

    По посёлкам вокруг крупных городов сидят диллеры прикрытые полицией и всякими шишками. Можно без конца смотреть как появляются шприцы. Полиция об этом знает. Но ничего не делает. Только в случаях когда надо рейд сделать. Надо понимать, что есть государственная система, а в ней сидят люди крепко связанные с криминальной системой. И всё это на деньгах! Естественно!

    7
    1
  • ЯО
    Яшка Одесский
    16-го октября

    Фриц Мерц, карлик Макарон, нарколыга Зеля и Старпер нервно облизнулись... В поезде у них столько дури не было...

    7
    3

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Министерство образования проверит директора школы, из который уволилось 20 учителей
Изображение к статье: Министерство образования проверит директора школы, из который уволилось 20 учителей
Внезапно: знаменитый светский фотограф Бородулин обвинен в домогательствах
Изображение к статье: Многие фото знаменитостей уже стали классикой. Иконка видео
Ваше бесчестие: высокопоставленный судья РФ устроил в своих отелях бордель с малолетками
Изображение к статье: Господин Момотов уронил репутацию ниже плинтуса. Иконка видео
Хранил миллион евро в банках Латвии: кроме денег гражданин России может потерять и свободу
Изображение к статье: Хранил миллион евро в банках Латвии: кроме денег гражданин России может потерять и свободу
Изображение к статье: Гражданин Молдовы приговорен в Риге к суровому наказанию за демонстрацию своего обнаженного тела детям
Гражданин Молдовы приговорен в Риге к суровому наказанию за демонстрацию своего обнаженного тела детям 250
Иконка видео
50 млн аккаунтов, 5 млн евро ущерба: в Латвии ликвидировали крупную IT-инфраструктуру для онлайн-мошенничества 3244
Изображение к статье: Вердикт суда: виновен. Иконка видео
70-летний экс-президент Франции Саркози отсидит 5 лет в камере на 9 квадратных метров 339
Изображение к статье: «Что у тебя против русских?» В Швейцарии гражданин Латвии прямо в поезде «напал» на семью из Украины Иконка видео
«Что у тебя против русских?» В Швейцарии гражданин Латвии прямо в поезде «напал» на семью из Украины 19 3554

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Какие бывают ошибки при посадке плодовых деревьев?
Дом и сад
Какие бывают ошибки при посадке плодовых деревьев? 2462
Изображение к статье: Жареная цветная капуста в соусе по-корейски: очень вкусное блюдо
Еда и рецепты
Жареная цветная капуста в соусе по-корейски: очень вкусное блюдо 26
Изображение к статье: Когда, где и как нужно сажать озимый чеснок
Дом и сад
Когда, где и как нужно сажать озимый чеснок 1983
Изображение к статье: Доктор Мясников назвал отличие в лечении рака в России и США
Lifenews
Доктор Мясников назвал отличие в лечении рака в России и США 73
Изображение к статье: Министерство образования проверит директора школы, из который уволилось 20 учителей
ЧП и криминал
Министерство образования проверит директора школы, из который уволилось 20 учителей 127
Изображение к статье: Наш мощный биологический компьютер. Иконка видео
Техно
В Джорджтаунском университете раскрыли главную тайну мозга 35
Изображение к статье: Какие бывают ошибки при посадке плодовых деревьев?
Дом и сад
Какие бывают ошибки при посадке плодовых деревьев? 2462
Изображение к статье: Жареная цветная капуста в соусе по-корейски: очень вкусное блюдо
Еда и рецепты
Жареная цветная капуста в соусе по-корейски: очень вкусное блюдо 26
Изображение к статье: Когда, где и как нужно сажать озимый чеснок
Дом и сад
Когда, где и как нужно сажать озимый чеснок 1983

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео