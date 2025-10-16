Наркодилера в Саркандаугаве поймали из-за его необычного тайника. Мужчина хранил наркотики в старой вентиляционной шахте и не подумал, что содержимое тайника рано или поздно может оказаться в мебельной мастерской соседа с нижнего этажа. Так и произошло — мастер сообщил полиции о нетипичной находке, выпавшей из шахты, сообщает передача Degpunktā (ТВ3).

Оранжевая стрелка на ковре, указывающая на конкретную квартиру, и выцветшие надписи на дверях квартиры в подъезде дома появились недавно. На полу также была надпись "наркоманы", но она исчезла после визита полиции в понедельник. Однако такая же надпись осталась на стене здания. Жильцы дома не знают, зачем приезжали правоохранители. Видели, что полицейские ходили по дому с собаками и увели одного из жителей квартиры. В этой квартире жили молодые люди с маленьким ребёнком.

"Их искали — молодых девушек и парней. Летом они тут жили. У них была маленькая девочка. Скандалов не было. Не знаю, что случилось. Полицию даже не впустили внутрь. Девушка вчера вечером была с маленькой девочкой", — рассказывает одна из жительниц дома.

Другая соседка говорит, что дверь у этих жильцов неоднократно ломали и в неё стучались: "Тут постоянно какие-то чужие появляются. Не понимаю, кто это. У нас тут тихо, в этих трёх квартирах. Говорят, они приходят туда колоться. Я сама не видела, но видела валяющиеся шприцы. Здесь всё время такая не самая хорошая атмосфера".

Шприцы валяются как в подвале, где, по-видимому, живёт бездомный, так и на козырьке над входом, и в самом подъезде. Возле дома валяются упаковки от рецептурных лекарств.

"У нас тут в основном наркоманы шастают. Потому что рядом есть место, куда они по утрам ходят — им там что-то дают выпить, а потом они приходят сюда. Раньше тут жила наркоманская парочка, и все они тут собирались", — рассказывает жительница соседнего дома.

Вероятно, последние месяцы наркоманы собирались именно в той квартире, в которой полиция провела обыск. Правоохранителям уже ранее поступала информация об этом адресе, но на этот раз доказательства незаконной деятельности были неопровержимыми.

"В подвале дома, где ведётся хозяйственная деятельность, сотрудники заметили, что из шахты выпал пакет с наркотиками. Полиция приехала и зафиксировала факт. Был задержан мужчина, связанный с этими веществами", — рассказал руководитель 2-го отдела Бюро криминальной полиции Северного управления полиции Риги Арнис Дуданс.

Задержанному 41 год, и именно он хранил свои "сокровища" в вентиляционной шахте. В момент, когда он пытался достать их, рабочие мебельной мастерской услышали странные звуки из вентиляционной решётки:

"У меня тут работал сотрудник. Здесь его рабочее место. Он услышал какой-то шум, что-то происходит. Он говорит, что открыл — и прямо сюда свалился мешок. А потом ещё какой-то мешок и какие-то верёвки с крюками. Прямо оттуда. Видимо, этот наркодилер, который всем этим торговал, хотел их достать с помощью этих приспособлений. Он (сотрудник) говорит, что взял эти верёвки и привязал, чтобы он (дилер) не дёргал. Он дёргал, но оторвал. Вот и всё".

Увиденное сотрудник сообщил начальнику, и тот немедленно направился в полицию. Как он, так и нашедший свёрток встретили наркодилера на улице у дома. Тот сказал, что "потерял у них свои вещи", не проявлял агрессии и, похоже, не понял, что вскоре на адрес приедет полиция.

"Знаете, такие прозрачные пакетики из 'Maxima'. Там был килограмм. Потом нашли ещё один пакетик, потом ещё один", — рассказывает владелец мастерской.

Килограмма наркотиков не оказалось, но в 19 пакетах было расфасовано 163 грамма амфетамина.

"Это лицо уже ранее попадало в поле зрения полиции. Он проживает в этом доме. Во время обыска были найдены весы, шприцы и предмет, похожий на огнестрельное оружие", — сообщили в полиции.

В рамках уголовного процесса суд применил к мужчине меру пресечения — арест.

ТВ3