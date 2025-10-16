По словам адвоката, подзащитный имеет право на отсрочку от фронта как преподаватель.

В украинском Тернополе ситуация вокруг заблокированной машины бывшего футболиста, тренера Сергея Задорожного привела к массовой драке местных жителей с сотрудниками территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата).

Местные жители начали собираться, выражая недовольство действиями ТЦК. Между прохожими и представителями военкомата вспыхнула словесная перепалка. Обстановка быстро накалилась, и вскоре завязалась драка.

Тренеру с женой удалось выбраться с места событий, однако потасовка продолжилась.

Как сообщали СМИ, в Тернополе на Украине неизвестные в военной форме заблокировали автомобиль с Задорожным и его супругой. Они заявили, что являются сотрудниками территориального центра комплектования, хотя в местном ТЦК заверили, что их представителей там нет.

По словам адвоката Марии Скакун, ее подзащитный имеет право на отсрочку как преподаватель учебного заведения, но данные еще не подтянулись в системе "Резерв". Она назвала действия людей в балаклавах незаконным удержанием и подала заявление в полицию.

Задорожный в течение игровой карьеры выступал на позиции защитника в составе "Днепра", "Кремня", "Зари", "Нивы" и других украинских клубов. За сборную Украины провел шесть поединков в 2001—2002 годах.