Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Схватка футболиста Задорожного с силовиками вызвала негодование в Тернополе 2 994

ЧП и криминал
Дата публикации: 16.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Сергей хорошо играет в защите.

Сергей хорошо играет в защите.

По словам адвоката, подзащитный имеет право на отсрочку от фронта как преподаватель.

В украинском Тернополе ситуация вокруг заблокированной машины бывшего футболиста, тренера Сергея Задорожного привела к массовой драке местных жителей с сотрудниками территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата).

Местные жители начали собираться, выражая недовольство действиями ТЦК. Между прохожими и представителями военкомата вспыхнула словесная перепалка. Обстановка быстро накалилась, и вскоре завязалась драка.

Тренеру с женой удалось выбраться с места событий, однако потасовка продолжилась.

Как сообщали СМИ, в Тернополе на Украине неизвестные в военной форме заблокировали автомобиль с Задорожным и его супругой. Они заявили, что являются сотрудниками территориального центра комплектования, хотя в местном ТЦК заверили, что их представителей там нет.

По словам адвоката Марии Скакун, ее подзащитный имеет право на отсрочку как преподаватель учебного заведения, но данные еще не подтянулись в системе "Резерв". Она назвала действия людей в балаклавах незаконным удержанием и подала заявление в полицию.

Задорожный в течение игровой карьеры выступал на позиции защитника в составе "Днепра", "Кремня", "Зари", "Нивы" и других украинских клубов. За сборную Украины провел шесть поединков в 2001—2002 годах.

Читайте нас также:
#скандал
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
4
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

(2)
  • Е
    Ехидный
    16-го октября

    неужели эти идиоты из ТЦК думают , что еасильно мобилизованные будут воевать ???!!!первым делом либо вообще свинтят ,либо в плен сдадутся !!!

    14
    6
  • З
    Злой
    Ехидный
    16-го октября

    А вот воюют и в плен не сдаются, я тоже думал, что свалят сразу или своих перестреляют чтобы свалить, а как новости посмотришь, сами россияне удивляются предлагают сдаться , а они до последнего в блиндаже огрызаются.

    7
    8

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Министерство образования проверит директора школы, из который уволилось 20 учителей
Изображение к статье: Министерство образования проверит директора школы, из который уволилось 20 учителей
Внезапно: знаменитый светский фотограф Бородулин обвинен в домогательствах
Изображение к статье: Многие фото знаменитостей уже стали классикой. Иконка видео
Ваше бесчестие: высокопоставленный судья РФ устроил в своих отелях бордель с малолетками
Изображение к статье: Господин Момотов уронил репутацию ниже плинтуса. Иконка видео
Хранил миллион евро в банках Латвии: кроме денег гражданин России может потерять и свободу
Изображение к статье: Хранил миллион евро в банках Латвии: кроме денег гражданин России может потерять и свободу
Изображение к статье: Гражданин Молдовы приговорен в Риге к суровому наказанию за демонстрацию своего обнаженного тела детям
Гражданин Молдовы приговорен в Риге к суровому наказанию за демонстрацию своего обнаженного тела детям 250
Иконка видео
50 млн аккаунтов, 5 млн евро ущерба: в Латвии ликвидировали крупную IT-инфраструктуру для онлайн-мошенничества 3236
Изображение к статье: Вердикт суда: виновен. Иконка видео
70-летний экс-президент Франции Саркози отсидит 5 лет в камере на 9 квадратных метров 339
Изображение к статье: «Что у тебя против русских?» В Швейцарии гражданин Латвии прямо в поезде «напал» на семью из Украины Иконка видео
«Что у тебя против русских?» В Швейцарии гражданин Латвии прямо в поезде «напал» на семью из Украины 19 3554

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Какие бывают ошибки при посадке плодовых деревьев?
Дом и сад
Какие бывают ошибки при посадке плодовых деревьев? 2461
Изображение к статье: Жареная цветная капуста в соусе по-корейски: очень вкусное блюдо
Еда и рецепты
Жареная цветная капуста в соусе по-корейски: очень вкусное блюдо 20
Изображение к статье: Когда, где и как нужно сажать озимый чеснок
Дом и сад
Когда, где и как нужно сажать озимый чеснок 1979
Изображение к статье: Доктор Мясников назвал отличие в лечении рака в России и США
Lifenews
Доктор Мясников назвал отличие в лечении рака в России и США 59
Изображение к статье: Министерство образования проверит директора школы, из который уволилось 20 учителей
ЧП и криминал
Министерство образования проверит директора школы, из который уволилось 20 учителей 84
Изображение к статье: Наш мощный биологический компьютер. Иконка видео
Техно
В Джорджтаунском университете раскрыли главную тайну мозга 29
Изображение к статье: Какие бывают ошибки при посадке плодовых деревьев?
Дом и сад
Какие бывают ошибки при посадке плодовых деревьев? 2461
Изображение к статье: Жареная цветная капуста в соусе по-корейски: очень вкусное блюдо
Еда и рецепты
Жареная цветная капуста в соусе по-корейски: очень вкусное блюдо 20
Изображение к статье: Когда, где и как нужно сажать озимый чеснок
Дом и сад
Когда, где и как нужно сажать озимый чеснок 1979

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео