Работа Пабло Пикассо "Натюрморт с гитарой", датированная 1921 годом, исчезла во время транспортировки из Мадрида в Гранаду, где она должна была быть выставлена в фонде CajaGranada. Полиция выясняет, идет ли речь о случайной потере или о спланированной краже.

Картина "Натюрморт с гитарой", созданная Пабло Пикассо в 1921 году гуашью, должна была стать частью выставки "Натюрморт. La eternidad de lo inerte" в Фонде CajaGranada, которая открылась 8 октября. Однако небольшая работа размером 12,7 на 9,8 сантиметров так и не доехала до места назначения.

Расследованием занялась бригада исторического наследия Национальной полиции после жалобы, поданной самим фондом 10 октября. По данным полиции, картина, находящаяся в частной собственности, не обнаружена, и на данный момент никаких арестов не произведено.

Версии Картина была доставлена компанией, специализирующейся на перевозке произведений искусства, из частного дома на проспекте Пио XII в Мадриде. 25 сентября она была заперта на складе вместе с другими картинами с выставки в ожидании совместной транспортировки в Гранаду.

Путешествие началось 2 октября, и работы прибыли в Культурный центр Гранады 3 октября в 10:00. Во время путешествия картины провели ночь в Дейфонтесе - это ключевой момент в расследовании, полиция пытается определить, имела ли место предполагаемая утеря или кража.

Когда фургон прибыл на территорию фонда, все работы были непрерывно перемещены из машины в выставочный зал под видеонаблюдением. Однако при этом возникла серьезная проблема: упаковка не была должным образом пронумерована, что не позволило сразу же провести тщательную проверку.

Менеджер выставки и сотрудники транспортной компании согласились подписать накладные до полной распаковки, которая была назначена на понедельник, 6 октября. Именно тогда, когда все упаковки были вскрыты и произведения распределены, куратор Мария Тораль и руководитель выставки обнаружили отсутствие работы Пикассо.

Фонд подтвердил, что на записях камер видеонаблюдения, сделанных в выходные, нет никаких следов инцидента с картинами. Сейчас полиция выясняет, была ли пропажа вызвана ошибкой в логистическом процессе или это была спланированная кража произведения искусства.

Выставка, на которой представлены 58 работ из частных коллекций таких художников, как Хуан Грис, Рене Магритт и Рафаэль Сабалета, будет открыта до 11 января.