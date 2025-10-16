Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

В Испании таинственно исчезла картина Пикассо при перевозке из Мадрида в Гранаду на выставку 1 260

ЧП и криминал
Дата публикации: 16.10.2025
Euronews
Изображение к статье: В Испании таинственно исчезла картина Пикассо при перевозке из Мадрида в Гранаду на выставку

Работа Пабло Пикассо "Натюрморт с гитарой", датированная 1921 годом, исчезла во время транспортировки из Мадрида в Гранаду, где она должна была быть выставлена в фонде CajaGranada. Полиция выясняет, идет ли речь о случайной потере или о спланированной краже.

Картина "Натюрморт с гитарой", созданная Пабло Пикассо в 1921 году гуашью, должна была стать частью выставки "Натюрморт. La eternidad de lo inerte" в Фонде CajaGranada, которая открылась 8 октября. Однако небольшая работа размером 12,7 на 9,8 сантиметров так и не доехала до места назначения.

Расследованием занялась бригада исторического наследия Национальной полиции после жалобы, поданной самим фондом 10 октября. По данным полиции, картина, находящаяся в частной собственности, не обнаружена, и на данный момент никаких арестов не произведено.

Версии Картина была доставлена компанией, специализирующейся на перевозке произведений искусства, из частного дома на проспекте Пио XII в Мадриде. 25 сентября она была заперта на складе вместе с другими картинами с выставки в ожидании совместной транспортировки в Гранаду.

Путешествие началось 2 октября, и работы прибыли в Культурный центр Гранады 3 октября в 10:00. Во время путешествия картины провели ночь в Дейфонтесе - это ключевой момент в расследовании, полиция пытается определить, имела ли место предполагаемая утеря или кража.

Когда фургон прибыл на территорию фонда, все работы были непрерывно перемещены из машины в выставочный зал под видеонаблюдением. Однако при этом возникла серьезная проблема: упаковка не была должным образом пронумерована, что не позволило сразу же провести тщательную проверку.

Менеджер выставки и сотрудники транспортной компании согласились подписать накладные до полной распаковки, которая была назначена на понедельник, 6 октября. Именно тогда, когда все упаковки были вскрыты и произведения распределены, куратор Мария Тораль и руководитель выставки обнаружили отсутствие работы Пикассо.

Фонд подтвердил, что на записях камер видеонаблюдения, сделанных в выходные, нет никаких следов инцидента с картинами. Сейчас полиция выясняет, была ли пропажа вызвана ошибкой в логистическом процессе или это была спланированная кража произведения искусства.

Выставка, на которой представлены 58 работ из частных коллекций таких художников, как Хуан Грис, Рене Магритт и Рафаэль Сабалета, будет открыта до 11 января.

Читайте нас также:
#искусство
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
0
0
0
1
0

Оставить комментарий

(1)
  • Д
    Дед
    16-го октября

    Чего там переживать, такой шедевр за пол часа намолюю, разговоров больше., это же не черный квадрат, там краски больше надо.

    4
    3

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Министерство образования проверит директора школы, из который уволилось 20 учителей
Изображение к статье: Министерство образования проверит директора школы, из который уволилось 20 учителей
Внезапно: знаменитый светский фотограф Бородулин обвинен в домогательствах
Изображение к статье: Многие фото знаменитостей уже стали классикой. Иконка видео
Ваше бесчестие: высокопоставленный судья РФ устроил в своих отелях бордель с малолетками
Изображение к статье: Господин Момотов уронил репутацию ниже плинтуса. Иконка видео
Хранил миллион евро в банках Латвии: кроме денег гражданин России может потерять и свободу
Изображение к статье: Хранил миллион евро в банках Латвии: кроме денег гражданин России может потерять и свободу
Изображение к статье: Гражданин Молдовы приговорен в Риге к суровому наказанию за демонстрацию своего обнаженного тела детям
Гражданин Молдовы приговорен в Риге к суровому наказанию за демонстрацию своего обнаженного тела детям 250
Иконка видео
50 млн аккаунтов, 5 млн евро ущерба: в Латвии ликвидировали крупную IT-инфраструктуру для онлайн-мошенничества 3245
Изображение к статье: Вердикт суда: виновен. Иконка видео
70-летний экс-президент Франции Саркози отсидит 5 лет в камере на 9 квадратных метров 339
Изображение к статье: «Что у тебя против русских?» В Швейцарии гражданин Латвии прямо в поезде «напал» на семью из Украины Иконка видео
«Что у тебя против русских?» В Швейцарии гражданин Латвии прямо в поезде «напал» на семью из Украины 19 3555

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Какие бывают ошибки при посадке плодовых деревьев?
Дом и сад
Какие бывают ошибки при посадке плодовых деревьев? 2462
Изображение к статье: Жареная цветная капуста в соусе по-корейски: очень вкусное блюдо
Еда и рецепты
Жареная цветная капуста в соусе по-корейски: очень вкусное блюдо 26
Изображение к статье: Когда, где и как нужно сажать озимый чеснок
Дом и сад
Когда, где и как нужно сажать озимый чеснок 1983
Изображение к статье: Доктор Мясников назвал отличие в лечении рака в России и США
Lifenews
Доктор Мясников назвал отличие в лечении рака в России и США 78
Изображение к статье: Министерство образования проверит директора школы, из который уволилось 20 учителей
ЧП и криминал
Министерство образования проверит директора школы, из который уволилось 20 учителей 130
Изображение к статье: Наш мощный биологический компьютер. Иконка видео
Техно
В Джорджтаунском университете раскрыли главную тайну мозга 35
Изображение к статье: Какие бывают ошибки при посадке плодовых деревьев?
Дом и сад
Какие бывают ошибки при посадке плодовых деревьев? 2462
Изображение к статье: Жареная цветная капуста в соусе по-корейски: очень вкусное блюдо
Еда и рецепты
Жареная цветная капуста в соусе по-корейски: очень вкусное блюдо 26
Изображение к статье: Когда, где и как нужно сажать озимый чеснок
Дом и сад
Когда, где и как нужно сажать озимый чеснок 1983

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео