Из бюджета Резекненского техникума украдено не менее 54 000 евро

ЧП и криминал
Дата публикации: 20.10.2025
LETA
ФОТО: Unsplash
ФОТО: Unsplash

Из бюджета Резекненского техникума, возможно, украдено не менее 54 000 евро, установил Государственный контроль. О предполагаемом мошенничестве информированы Министерство образования и науки (МОН), Государственная полиция и прокуратура, возбужден уголовный процесс.

Ранее сообщалось, что руководитель учебного заведения Бенита Вирбуле отстранена от работы на время расследования. МОН не предоставило никакой информации о характере предполагаемых нарушений, пообещав предоставить дополнительные сведения только после завершения служебного расследования. Госконтроль обещал в ближайшее время представить промежуточный отчет, но до сих пор не давал никаких комментариев.

Теперь Госконтроль сообщает, что в ходе ревизии в техникуме по расчетам с поставщиками услуг были выявлены возможные мошеннические действия - умышленное искажение платежных документов с целью перечисления средств третьим лицам.

Это стало возможным потому, что при перечислении средств не сверялось имя получателя платежа или имя и фамилия получателя с номером счета (IBAN), что позволило перечислить средства лицам, которым они не причитались, заключили контролеры.

Платежи осуществлялись со счетов техникума на три разных счета одного и того же бенефициара. Например, платежи за услуги, оказанные соответствующим предприятием, были произведены не только на указанный в договоре счет предприятия, но и на три других счета, принадлежность которых Государственному контролю неизвестна.

Также было несколько случаев, когда один и тот же счет был оплачен дважды - один раз на счета, указанные в счетах и договорах об услугах, а второй раз на другой счет, принадлежность которого Государственному контролю неизвестна. Например, счет на 355 евро для соответствующей компании сначала был оплачен на счет, указанный в договоре, а через десять дней тот же платеж был снова переведен на другой счет. В целом в период с 2019 по 2025 год на эти три счета было перечислено почти 54 000 евро.

Также были обнаружены расхождения между представленными техникумом документами и полученными Госконтролем из Госказны данными о произведенных платежах. Это, по мнению Госконтроля, свидетельствует о попытках скрыть информацию.

В промежуточном отчете Госконтроля говорится, что после вопросов аудиторов и запросов информации директор техникума отстранил бухгалтера от работы без содержания до выяснения обстоятельств. Директор также сообщила, что о нарушениях она сообщила в полицию.

Также полиция возбудила уголовный процесс по третьей части статьи 177 Уголовного закона, то есть за мошенничество в крупном размере или в составе организованной группы.

Член Совета Государственного контроля Илзе Бадере заявила Латвийскому радио, что в данном случае подозрение в основном падает на двух должностных лиц техникума.

После того как Госконтроль запросил информацию и объяснения по сделкам, бухгалтерская система Резекненского техникума была исправлена путем изменения номеров счетов поставщиков услуг.

Государственный контроль отмечает, что 9 октября этого года вступило в силу постановление Европейского союза, которое обязывает поставщиков платежных услуг перед осуществлением платежа проверять соответствие номера счета получателя (IBAN) и его имени. Это, по прогнозам аудиторов, значительно снизит риск подобных случаев мошенничества.

Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(1)
  Дед
    Дед
    20-го октября

    355 евро, это конечно круто! А другие счета? А кто сверяет счета с владельцами? Я даже не знаю, как это сделать. Разве что каждый раз заходить в регистр и сравнивать указанные там счета, но ведь у получателя может быть несколько счетов.

    11
    3

