Государственная полиция задержала мужчину за хулиганские действия в общественном транспорте Риги, в том числе за оскорбление контролёра билетов, инцидент был заснят на видео и позже опубликован на платформе TikTok, сообщает ЛЕТА со ссылкой на Государственную полицию.

Вечером 17 сентября в автобусе маршрута №49, следовавшем от остановки «Вайдавас иела» в направлении Даудерсалы, мужчина 1976 года рождения, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, вместе с неустановленным пока лицом совершал хулиганские действия.

Он оскорблял нецензурной лексикой и угрожал женщине-контролёру билетов компании «Rīgas satiksme» во время исполнения ею служебных обязанностей, а второе лицо снимало происходящее на видео и также оскорбляло контролёра. Вскоре после происшествия видео было опубликовано в социальной сети TikTok, вызвав широкую общественную реакцию.

Также выяснилось, что один из пассажиров — несовершеннолетний подросток — попытался защитить контролёра и остановить хулиганские действия, однако мужчина затем напал и на этого подростка.

Изначально по факту произошедшего был начат административный процесс, однако 9 октября было принято решение возбудить уголовное дело. 16 октября мужчина был задержан.

Он признал свою вину и ранее уже попадал в поле зрения полиции за имущественные преступления.