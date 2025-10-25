В 2024 году в Латвии за совершённые преступления к лишению свободы были приговорены 98 иностранцев, свидетельствуют обобщённые данные Центрального статистического управления, пишет ЛЕТА.

В том числе один иностранец был осуждён за умышленное убийство, за которое, согласно Уголовному закону, предусмотрено наказание в виде пожизненного заключения или лишения свободы на срок от десяти до двадцати лет.

Один иностранец был приговорён к лишению свободы за изнасилование. Минимальное наказание за это преступление по Уголовному закону составляет четыре года, максимальное — пожизненное заключение.

Шесть иностранцев были осуждены за кражу, мошенничество или присвоение в небольшом размере, за что предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до одного года. Ещё пятеро были приговорены к лишению свободы за кражу, за которую законом предусмотрено наказание до десяти лет лишения свободы.

Трое были приговорены к заключению за разбой, максимальное наказание за который — до 15 лет лишения свободы, двое — за хулиганство, за которое может быть назначено наказание в виде лишения свободы до пяти лет. Кроме того, один иностранец в прошлом году был осуждён в Латвии за незаконное изготовление, хранение и сбыт наркотических веществ. Статья Уголовного закона, по которой он был осуждён, предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.