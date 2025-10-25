Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Кражи, убийство и изнасилование: в прошлом году в Латвии срок получили почти 100 иностранцев 1 507

ЧП и криминал
Дата публикации: 25.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Кражи, убийство и изнасилование: в прошлом году в Латвии срок получили почти 100 иностранцев
ФОТО: LETA

В 2024 году в Латвии за совершённые преступления к лишению свободы были приговорены 98 иностранцев, свидетельствуют обобщённые данные Центрального статистического управления, пишет ЛЕТА.

В том числе один иностранец был осуждён за умышленное убийство, за которое, согласно Уголовному закону, предусмотрено наказание в виде пожизненного заключения или лишения свободы на срок от десяти до двадцати лет.

Один иностранец был приговорён к лишению свободы за изнасилование. Минимальное наказание за это преступление по Уголовному закону составляет четыре года, максимальное — пожизненное заключение.

Шесть иностранцев были осуждены за кражу, мошенничество или присвоение в небольшом размере, за что предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до одного года. Ещё пятеро были приговорены к лишению свободы за кражу, за которую законом предусмотрено наказание до десяти лет лишения свободы.

Трое были приговорены к заключению за разбой, максимальное наказание за который — до 15 лет лишения свободы, двое — за хулиганство, за которое может быть назначено наказание в виде лишения свободы до пяти лет. Кроме того, один иностранец в прошлом году был осуждён в Латвии за незаконное изготовление, хранение и сбыт наркотических веществ. Статья Уголовного закона, по которой он был осуждён, предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

Читайте нас также:
#суд
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
2
1
0
1
0
1

Оставить комментарий

(1)
  • ИС
    Иннокентий Сидоров
    26-го октября

    Побольше сюда запускайте, ещё нет будет.. Как-то многовато для такой маленькой страны как Латвия ,за 1 год почти 100 иностранцев посадить. Ещё позапускайте побольше, будет вообще отлично, особенно узбеков, таджиков, те вообще ребята простые , чуть что сразу за ножи хватаются и к женщинам нашим лезут. Говорят вам, прекращайте эту добродетель, добром не кончится.

    0
    0

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

В Кракове сняли с рейса 66-летнюю даму, которая пошутила о бомбе
Изображение к статье: В Кракове сняли с рейса 66-летнюю даму, которая пошутила о бомбе
Гражданин России, желавший стать немцем, проиграл в суде
Изображение к статье: Фемида не поняла метаний молодого человека. Иконка видео
Жизнь ворам: Брюссель заинтересовался тайной субкультурой
Изображение к статье: На экспозиции представлены самые уважаемые люди. Иконка видео
Полиция разыскивает рижанку, ушедшую из дома в одном топе и босиком
Изображение к статье: Полиция разыскивает рижанку, ушедшую из дома в одном топе и босиком
Изображение к статье: Соседи: окна были заклеены днём и ночью — полиция раскрыла наркобизнес в Валдлаучи
Соседи: окна были заклеены днём и ночью — полиция раскрыла наркобизнес в Валдлаучи 998
Изображение к статье: В пятницу в ДТП пострадали 20 человек
В пятницу в ДТП пострадали 20 человек 139
Изображение к статье: Водитель Volkswagen в Риге пытался припарковаться и случайно столкнулся с мотоциклом
Водитель Volkswagen в Риге пытался припарковаться и случайно столкнулся с мотоциклом 305
Изображение к статье: Фото погранохраны ЛР
У граждан Латвии отобрали тяжелые сумки с гашишом: они направлялись в Россию 615

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Иконка видео
Техно
Конец эпохи: в Германии взорвали некогда самую мощную АЭС 286
Изображение к статье: Геннадий Викторович не понимает, с чего бы к нему такой интерес. Иконка видео
Lifenews
Миллионер Хазанов не стал помогать нищему брату, потому что они были мало знакомы 410
Изображение к статье: «Если собака укусила вора, хозяин не несёт ответственности», – гендиректор ПВС объяснил закон
Наша Латвия
«Если собака укусила вора, хозяин не несёт ответственности», – гендиректор ПВС объяснил закон 177
Изображение к статье: В Великобритании разыскивают просителя убежища, ошибочно освобождённого из тюрьмы
В мире
В Великобритании разыскивают просителя убежища, ошибочно освобождённого из тюрьмы 102
Изображение к статье: «Россия не собирается останавливаться!» — майор НВС о военных намерениях Москвы
В мире
2
«Россия не собирается останавливаться!» — майор НВС о военных намерениях Москвы 2 781
Изображение к статье: «Я бы на месте Силини их бы уволил...»
Политика
1
«Я бы на месте Силини их бы уволил...» 1 598
Иконка видео
Техно
Конец эпохи: в Германии взорвали некогда самую мощную АЭС 286
Изображение к статье: Геннадий Викторович не понимает, с чего бы к нему такой интерес. Иконка видео
Lifenews
Миллионер Хазанов не стал помогать нищему брату, потому что они были мало знакомы 410
Изображение к статье: «Если собака укусила вора, хозяин не несёт ответственности», – гендиректор ПВС объяснил закон
Наша Латвия
«Если собака укусила вора, хозяин не несёт ответственности», – гендиректор ПВС объяснил закон 177

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео