Российский теневой флот, состоящий из сотен танкеров неопределенного происхождения, используется для обхода санкций, доставляя нефть в Индию, Китай и другие страны. Согласно данным Европейского союза (ЕС), эта флотилия может составлять до шестой части всех мировых нефтеперевозчиков.

Совместное исследование показало, что зарегистрированные в Латвии, Литве и Эстонии компании с помощью судов «Zircone» и «Rina» в 2023 и 2024 годах провели почти 300 операций по бункеровке, обслужив 177 танкеров. Из них 159 направлялись в порты России или из них, а по крайней мере 20 впоследствии были включены в санкционные списки ЕС и США. Примерно треть обслуженных судов связаны с компаниями, подпадающими под санкции.

Оба бункеровочных судна долгое время работали под брендом латвийской компании «Fast Bunkering», которая была зарегистрирована на территории порта Риги. После полномасштабного вторжения России в Украину компания сменила названия, адреса и владельцев, возможно, продолжая свою деятельность через другие компании, зарегистрированные в Латвии, — «Welton Enterprises» и «Ship Service». В структурах этих фирм задействованы предприниматели, которые ранее работали с эстонской компанией «NT Bunkering».

В Эстонии против «NT Bunkering» возбуждено уголовное дело о возможном обходе санкций и подделке документов с указанием ложного происхождения топлива. Суда компании ранее официально принадлежали латвийской «Welton Enterprises», которая впоследствии продала их компании «FB Trade DWC-LLC», зарегистрированной в Дубае. Последней управляют лица, ранее связанные с «NT Bunkering».

Управление судами этой осенью перешло к латвийской компании «Ship Service», владелец которой также обеспечивает экипажи обоих танкеров. Авторы исследования отмечают, что эти структуры фактически продолжают деятельность Fast Bunkering и NT Bunkering, используя посредников и смену владельцев, чтобы скрыть связь с судами, подпадающими под санкции.

Латвийские финансовые надзорные органы признают, что сделки с такими судами и их владельцами в местных банках были бы невозможны, поэтому компании, скорее всего, используют иностранные финансовые учреждения. В отчетах Welton Enterprises указан счет в турецком банке, который обслуживает сделки с российскими рублями.

В начале этого года Канада включила Fast Bunkering в санкционный список, позже то же самое сделала Украина. В Латвии до сих пор не начато расследование деятельности этой компании и ее связи с судами российского теневого флота, хотя еще год назад Совет по координации санкций обсудил необходимый план действий.

По оценкам экспертов, теневой флот за два года принес России около 25 миллиардов долларов США дополнительных доходов, обойдя установленные потолки цен на нефть и санкции, сообщает TV3.