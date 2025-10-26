Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Латвийские компании участвуют в снабжении российского теневого флота - расследование 3 2519

ЧП и криминал
Дата публикации: 26.10.2025
LETA
Изображение к статье: Латвийские компании участвуют в снабжении российского теневого флота - расследование

Компании, зарегистрированные в Латвии, обеспечивают поставки топлива судам «теневого флота» России, которые продолжают экспортировать российскую нефть в третьи страны, сообщает TV3.

Российский теневой флот, состоящий из сотен танкеров неопределенного происхождения, используется для обхода санкций, доставляя нефть в Индию, Китай и другие страны. Согласно данным Европейского союза (ЕС), эта флотилия может составлять до шестой части всех мировых нефтеперевозчиков.

Совместное исследование показало, что зарегистрированные в Латвии, Литве и Эстонии компании с помощью судов «Zircone» и «Rina» в 2023 и 2024 годах провели почти 300 операций по бункеровке, обслужив 177 танкеров. Из них 159 направлялись в порты России или из них, а по крайней мере 20 впоследствии были включены в санкционные списки ЕС и США. Примерно треть обслуженных судов связаны с компаниями, подпадающими под санкции.

Оба бункеровочных судна долгое время работали под брендом латвийской компании «Fast Bunkering», которая была зарегистрирована на территории порта Риги. После полномасштабного вторжения России в Украину компания сменила названия, адреса и владельцев, возможно, продолжая свою деятельность через другие компании, зарегистрированные в Латвии, — «Welton Enterprises» и «Ship Service». В структурах этих фирм задействованы предприниматели, которые ранее работали с эстонской компанией «NT Bunkering».

В Эстонии против «NT Bunkering» возбуждено уголовное дело о возможном обходе санкций и подделке документов с указанием ложного происхождения топлива. Суда компании ранее официально принадлежали латвийской «Welton Enterprises», которая впоследствии продала их компании «FB Trade DWC-LLC», зарегистрированной в Дубае. Последней управляют лица, ранее связанные с «NT Bunkering».

Управление судами этой осенью перешло к латвийской компании «Ship Service», владелец которой также обеспечивает экипажи обоих танкеров. Авторы исследования отмечают, что эти структуры фактически продолжают деятельность Fast Bunkering и NT Bunkering, используя посредников и смену владельцев, чтобы скрыть связь с судами, подпадающими под санкции.

Латвийские финансовые надзорные органы признают, что сделки с такими судами и их владельцами в местных банках были бы невозможны, поэтому компании, скорее всего, используют иностранные финансовые учреждения. В отчетах Welton Enterprises указан счет в турецком банке, который обслуживает сделки с российскими рублями.

В начале этого года Канада включила Fast Bunkering в санкционный список, позже то же самое сделала Украина. В Латвии до сих пор не начато расследование деятельности этой компании и ее связи с судами российского теневого флота, хотя еще год назад Совет по координации санкций обсудил необходимый план действий.

По оценкам экспертов, теневой флот за два года принес России около 25 миллиардов долларов США дополнительных доходов, обойдя установленные потолки цен на нефть и санкции, сообщает TV3.

Читайте нас также:
#санкции против россии
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
6
1
1
1
0
1

Оставить комментарий

(3)
  • A
    Aleks
    26-го октября

    Теневой флот принес деньги не России,а олигархам России иудейского происхождения,которые как вели бизнес с иудеями ЕС и США так и ведут,отвлекая внимание войной и стравливая народы ... Называйте уж вещи своими именами. Россия заработала....Ага .Сантехнику дяде Ване из Питера много перепало из этих 25 млрд долларов?😈😛👽🔯

    14
    11
  • A
    Aleks
    26-го октября

    Разве могут оставить в беде латышские евреи русских евреев?!😛😀😀😀 Ведь делают одно общее зарабатывают бабло,постельное все для лохов-гоев.

    10
    14
  • A
    Aleks
    Aleks
    26-го октября

    Остальное все-

    3
    8
Читать все комментарии

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Четверо пешеходов и водитель электросамоката пострадали в ДТП
Изображение к статье: Осторожно! За рулем на дорогах Латвии обнаружены алкоголики и наркоманы
Изображение к статье: В Кракове сняли с рейса 66-летнюю даму, которая пошутила о бомбе
Изображение к статье: Кражи, убийство и изнасилование: в прошлом году в Латвии срок получили почти 100 иностранцев

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: В Латгале задержан еще один перевозчик нелегальных мигрантов
ЧП и криминал
Изображение к статье: Ограбление Лувра: стало известно, от кого похитители драгоценностей получили информацию о системе безопасности
В мире
Изображение к статье: Латвийские предприятия помогают поддерживать нелегальный экспорт российской нефти
Бизнес
Изображение к статье: Из-за угрозы метеозондов Литва закроет границу с Беларусью, но будут исключения
В мире
Изображение к статье: Виктор Орбан вынужден маневрировать между Брюсселем и Москвой. Иконка видео
В мире
Изображение к статье: Кладезь полезных свойств: что такое пчелиный хлеб и кому нужно есть
Люблю!
Изображение к статье: В Латгале задержан еще один перевозчик нелегальных мигрантов
ЧП и криминал
Изображение к статье: Ограбление Лувра: стало известно, от кого похитители драгоценностей получили информацию о системе безопасности
В мире
Изображение к статье: Латвийские предприятия помогают поддерживать нелегальный экспорт российской нефти
Бизнес

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео