Служба государственной безопасности (СГБ) 17 октября предложила прокуратуре начать уголовное преследование против четырёх лиц по обвинению в диверсионной деятельности против критической инфраструктуры и других объектов на территории Латвии, пишет LETA.

По данным службы, группа действовала по заданию российской спецслужбы.

Уголовный процесс, в рамках которого были установлены действия этих лиц, СГБ начала 10 июня 2024 года. В ходе следствия СГБ установила, что по инициативе российской спецслужбы была создана группа лиц, объединившихся с целью совершения особо тяжких преступлений против государства Латвия. Эти лица участвовали в планировании, организации и осуществлении диверсионных действий против различных объектов на территории Латвии, прибегая к умышленным поджогам. Этой весной СГБ задержала троих причастных, тогда как четвёртый уже находился в местах лишения свободы за совершение другого преступления.

Комплекс доказательств, собранных СГБ, указывает на то, что подозреваемые осенью 2023 года спланировали и совершили умышленный поджог объекта, принадлежащего частному предприятию, поскольку указанное предприятие реализовывало проект, связанный со сферой обороны.

Кроме того, в начале 2024 года лица совершали подготовительные действия с целью поджога грузового транспортного средства с украинскими номерами на территории объекта критической инфраструктуры — они проводили разведку и записывали на видео окрестности объекта и потенциальные места проникновения на территорию этого объекта.

В ходе расследования СГБ также установила, что подозреваемые проводили разведку ряда других потенциальных целей диверсий, в том числе фиксировали эти объекты и их окрестности на фото‑ и видеоматериалы, которые затем отправляли организаторам в России. Для предотвращения возможных диверсий против этих объектов СГБ реализовала широкий комплекс превентивных мер.

Двум из подозреваемых, являющимся гражданами Латвии, СГБ вменяет оказание помощи России в деятельности группы, направленной против безопасности Латвии, и умышленное повреждение чужого имущества. Третьему подозреваемому служба вменяет подстрекательство и побуждение к совершению диверсионных действий, выразившееся в поиске исполнителей для фактического выполнения заданий.

Четвёртому лицу СГБ вменяет содействие преступной деятельности — доставку на своём транспортном средстве фактических исполнителей к месту предполагаемой диверсионной деятельности и помощь в покидании места совершения преступления.

В отношении трёх подозреваемых в настоящее время в качестве меры пресечения применён арест, тогда как один из подозреваемых уже отбывает наказание за совершение другого преступления.

Ранее сообщалось, что в сентябре министр внутренних дел Рихардс Козловскис (Новое единство) в интервью агентству LETA признал, что за последние два года в Латвии произошло по меньшей мере десять актов саботажа, и для более эффективного реагирования необходимо дополнительно инвестировать в спецподразделения и рассмотреть приобретение вертолётов. Конкретное число зарегистрированных за последние два года случаев саботажа министр не называл, но подчеркнул, что их не сотни, а не менее десяти. По его словам, прошедший год отметился переходом от «мягкой силы» — попыток воздействия на умы людей — к физическим нападениям на инфраструктуру Латвии.

«В каждом преступлении, как и здесь, есть исполнители, есть посредники, есть пособники, есть организаторы», — отметил Козловскис. Организаторы не желают быть идентифицированными, а исполнители в основном имеют криминальное прошлое или связи с криминальными кругами.