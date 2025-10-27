В гигантском лагере в Мьянме КК Park сосредоточены мошеннические колл-центры, которые эксплуатируют пленников.

Путь в рабство начинается с объявлений в соцсетях и мессенджерах: "Для девушек и парней со знанием английского! Актуальные вакансии в солнечном Таиланде: модели. Общение с клиентами по видеосвязи и предоставление информации о компании. Зарплата 5000 долларов".

Вот только вряд ли несчастные, которые согласились, думали, что окажутся не в Таиланде, а в мьянманском лагере под охраной. И вместо зарплаты получат каторгу с 17-часовым рабочим днем.

Вера Кравцова из Мьянмы успела отправить подруге сообщения: «Это не Бангкок. Оказалось, надо ехать сразу же в другой город… Ехали через леса, через поля, обходными путями. Будто в рабство. Пересекли реку. Приехали вообще в другую страну, типа… Маньян. Там война. Пока вливаюсь в работу». После этого ее телефон замолк.

Девушка даже не знала, как правильно называется страна, где она очутилась. В справке на бирманском языке, которую получили родители Веры, написано, что она умерла из-за сердечного приступа и ее кремировали.

В Арабских Эмиратах тоже возникли целые синдикаты кибер-преступников. Рабов там держат … в жилых высотках. Год назад местная полиция накрыла два колл-центра, в Дубае и в эмирате Аджман.

Можно предположить, кого называют «куратором» лагеря КК Park. В названии - его инициалы. Это 70-летний уроженец Макао, специального административного района Китая рядом с Гонконгом. (До 1999 года Макао был португальской колонией. Его называют «азиатским Лас-Вегасом» - там сплошные казино).

Ван Куок-кой по кличке «Сломанный Зуб» стал в Макао главой триады - китайского мафиозного клана. Он контролировал игорный бизнес и командовал 10 000 боевиками.

Тщеславный мафиози заказал гонконгским продюсерам художественный фильм о себе под названием «Казино» (он есть в Сети). Ради съемок мафия, не спросясь властей, на два часа перекрыла мост, связывающий материковый Макао с островом.

Накануне премьеры Зуба арестовали. В тюрьме он провел 14 лет. К тому времени Китай навел в Макао относительный порядок, поэтому Куок-кой перенес бизнес (онлай-казино, мошенничества с криптой, скам) в Мьянму и Камбоджу, расширившись на другие страны. Для прикрытия Зуб создал ни много, ни мало - Всемирную ассоциацию истории и культуры с 300 000 членов по всему миру.

Рядом с мьянманским городом Мьявади у племени каренов арендовали земли под «бизнес-парк» - тот самый невольничий лагерь. Всего в аренде 157 км.кв. приграничной территории, на которых выстроены три лагеря. Где сейчас Сломанный Зуб (он, кстати, под санкциями США), неизвестно. Последний раз его видели в Лаосе в прошлом году. А армия Мьянмы в регион приходит - и уходит. После очередного рейда колл-центры восстанавливаются.