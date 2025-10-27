Реагируя на информацию, прозвучавшую 26 октября в передаче Латвийского телевидения «De Facto», и на заявления Латвийской рекламной ассоциации (LRA), SIA «Alpha Baltic Media» утвреждает, что заявленные обвинения являются ложными, вводящими в заблуждение и по сути представляют собой целенаправленную кампанию черного PR, осуществляемую конкурентами компании с использованием платформы ассоциации, пишет деловой портал Dienas Bizness.

По данным портала, «Alpha Baltic Media» отрицает связь с какой-либо противоправной деятельностью, ни одно государственное учреждение не выявило существенных нарушений в её работе. Компания добросовестно выполняет договорные обязательства перед клиентами и за последние два года заключила около 50 контрактов в рамках государственных закупок. Из заключённых в этом году договоров расторгнут только один, а в прошлом году — два.

«Подобные ситуации время от времени возникают в любой отрасли — если между заказчиком и агентством не складывается синергия, расторжение договора является нормальной практикой сотрудничества. Мы всегда ставим интересы клиента на первое место и работаем ответственно, прозрачно и профессионально», — отмечает член правления «Alpha Baltic Media» Лаурис Шпиллерс.

«Некорректно ссылаться на события, произошедшие более шести или семи лет назад, обстоятельства которых сегодня уже неизвестны. Компания изменилась, развилась и в настоящее время работает в полном соответствии с законодательными требованиями. Налоги уплачиваются добросовестно — в противном случае мы не смогли бы успешно заключать и выполнять около 50 публичных договоров», — добавляет он.

Юридический представитель компании Зане Норенберга: «С нашей точки зрения, подобные действия ассоциации и её членов по сути направлены против добросовестной конкуренции. Они пытаются недобросовестными методами вытеснить с рынка конкурентов, не входящих в состав ассоциации. Такие действия недопустимы и противоречат принципам Закона о конкуренции.»

«Alpha Baltic Media» приняла решение обратиться с заявлением в Совет по конкуренции с просьбой оценить действия LRA и её членов, которые, по мнению компании, создают необоснованные рыночные ограничения и искажают конкуренцию в сфере рекламных и коммуникационных услуг.