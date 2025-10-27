В минувший четверг в Краславском крае пограничники задержали негражданина Латвии за перевозку нелегальных мигрантов, сообщили агентству ЛЕТА в Государственной пограничной службе.

Проверяя полученную информацию, пограничники остановили такси "Renault" с желтым номерным знаком такси в Свариньской волости. При осмотре машины пограничники обнаружили четырех человек азиатского происхождения без действительных проездных документов и действующих виз и видов на жительство.

В отношении негражданина Латвии возбуждено уголовное дело за предоставление двум и более лицам возможности незаконно находиться в Латвии.

Четверо нарушителей границы были возвращены на границу с Беларусью.

Уже сообщалось, что до начала октября этого года Государственная пограничная охрана возбудила уголовные дела против 76 человек за передачу нелегальных мигрантов из Беларуси или предоставление им возможности незаконно находиться на территории Латвии.