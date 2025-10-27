Baltijas balss logotype
В Латгале задержан еще один перевозчик нелегальных мигрантов 1 365

ЧП и криминал
Дата публикации: 27.10.2025
LETA
Изображение к статье: В Латгале задержан еще один перевозчик нелегальных мигрантов
ФОТО: пресс-фото

В минувший четверг в Краславском крае пограничники задержали негражданина Латвии за перевозку нелегальных мигрантов, сообщили агентству ЛЕТА в Государственной пограничной службе.

Проверяя полученную информацию, пограничники остановили такси "Renault" с желтым номерным знаком такси в Свариньской волости. При осмотре машины пограничники обнаружили четырех человек азиатского происхождения без действительных проездных документов и действующих виз и видов на жительство.

В отношении негражданина Латвии возбуждено уголовное дело за предоставление двум и более лицам возможности незаконно находиться в Латвии.

Четверо нарушителей границы были возвращены на границу с Беларусью.

Уже сообщалось, что до начала октября этого года Государственная пограничная охрана возбудила уголовные дела против 76 человек за передачу нелегальных мигрантов из Беларуси или предоставление им возможности незаконно находиться на территории Латвии.

#мигранты
Оставить комментарий

(1)
  • Д
    Дед
    27-го октября

    Так он же таксист. Это не его дело проверять документы. Интересно, а каким образом он мог предоставить возможность нелегалам находится в Латвии, он же их просто подвозил- зарабатывал деньги, это его работа.

    0
    0

