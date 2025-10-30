Вчера у здания Сейма прошёл масштабный протест против выхода из Стамбульской конвенции, в котором приняли участие несколько тысяч человек. Как заявил в передаче «900 секунд» (TV3) заместитель начальника Государственной полиции Андрис Зеллис, общее число участников могло достигать около 5000 человек, и мероприятие прошло без каких-либо инцидентов.

Во время акции полиция тесно сотрудничала с Рижской муниципальной полицией для обеспечения общественного порядка.

«Следует отметить, что всё мероприятие прошло абсолютно без каких-либо нарушений», — подчеркнул Зеллис.

Хотя правоохранители были готовы к возможным провокациям, их не произошло.

«Мы выявили отдельных лиц с противоположным мнением, однако они в основном просто снимали происходящее и не провоцировали конфликтов», — добавил он.

Участники протеста заявили, что чувствуют себя «неуслышанными и проигнорированными», и пообещали «не останавливаться и обратиться в Конституционный суд». Закон о выходе из Стамбульской конвенции может быть приостановлен на два месяца и по инициативе президента, если этого потребует не менее трети депутатов Сейма.

Как отметил представитель Государственной полиции, мирный характер мероприятия доказывает, что общество способно выражать своё мнение демократично и с уважением. «Мы предусмотрели соответствующие ресурсы, в том числе резервные силы на случай конфликта, но всё прошло без каких-либо происшествий», — сказал Зеллис.

