Полиция подвела итоги вчерашнего массового протеста в центре Риги 1 3262

ЧП и криминал
Дата публикации: 30.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Полиция подвела итоги вчерашнего массового протеста в центре Риги
ФОТО: LETA

Вчера у здания Сейма прошёл масштабный протест против выхода из Стамбульской конвенции, в котором приняли участие несколько тысяч человек. Как заявил в передаче «900 секунд» (TV3) заместитель начальника Государственной полиции Андрис Зеллис, общее число участников могло достигать около 5000 человек, и мероприятие прошло без каких-либо инцидентов.

Во время акции полиция тесно сотрудничала с Рижской муниципальной полицией для обеспечения общественного порядка.

«Следует отметить, что всё мероприятие прошло абсолютно без каких-либо нарушений», — подчеркнул Зеллис.

Хотя правоохранители были готовы к возможным провокациям, их не произошло.

«Мы выявили отдельных лиц с противоположным мнением, однако они в основном просто снимали происходящее и не провоцировали конфликтов», — добавил он.

Участники протеста заявили, что чувствуют себя «неуслышанными и проигнорированными», и пообещали «не останавливаться и обратиться в Конституционный суд». Закон о выходе из Стамбульской конвенции может быть приостановлен на два месяца и по инициативе президента, если этого потребует не менее трети депутатов Сейма.

Как отметил представитель Государственной полиции, мирный характер мероприятия доказывает, что общество способно выражать своё мнение демократично и с уважением. «Мы предусмотрели соответствующие ресурсы, в том числе резервные силы на случай конфликта, но всё прошло без каких-либо происшествий», — сказал Зеллис.

TV3

#акции протеста
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
(1)
  • A
    Aleks
    30-го октября

    Это ж сколько денег ушло на эту демонстрацию и сколько попилено....Пидоргов там не так уж и много,а остальные просто зарабатывают,не думая о Латвии и о своих детях .😭

    47
    10

