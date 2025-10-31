Здоровое чувство юмора продемонстрировали латвийские полицейские в Хэллоуин. Они опубликовали на официальной странице фотосессию в облачении приведений.

Большинство комментаторов приветствовали необычные фото. Многие шутили в ответ.

«Круто, спасибо за творчество. Время от времени нужно вот так!» (Uldis Vainags).

«Наконец-то появился повод для бегства» (Armands Banvals).

«Могли бы и не наряжаться – я и так боюсь вас все время)» (Алёна Мейнерте).

«Юмор должен быть и в серьезных заведениях;)» (Kristaps Baumanis).

Впрочем, нашлись и недовольные:

«Тупость! За использование автомобилей Госполиции в рекламе негосударственных праздников накладывают штраф!» (Ilze Rīderere).

«Это кажется нормальным? Я бы понял, если бы в садике клоуны такое делали, чтобы развлекать детей, а вот полиция... Пока в приходах стреляют собак по халатности, тем временем госполиция устраивает цирк…» (Ingars Sopulis).

«Позорище!! И номер машины есть! Выгнать из органов» (Дмитрий Викторович Богачёв).