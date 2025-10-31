Foto: Valsts policija/Artūrs Blomkalns
Здоровое чувство юмора продемонстрировали латвийские полицейские в Хэллоуин. Они опубликовали на официальной странице фотосессию в облачении приведений.
Большинство комментаторов приветствовали необычные фото. Многие шутили в ответ.
«Круто, спасибо за творчество. Время от времени нужно вот так!» (Uldis Vainags).
«Наконец-то появился повод для бегства» (Armands Banvals).
«Могли бы и не наряжаться – я и так боюсь вас все время)» (Алёна Мейнерте).
«Юмор должен быть и в серьезных заведениях;)» (Kristaps Baumanis).
Впрочем, нашлись и недовольные:
«Тупость! За использование автомобилей Госполиции в рекламе негосударственных праздников накладывают штраф!» (Ilze Rīderere).
«Это кажется нормальным? Я бы понял, если бы в садике клоуны такое делали, чтобы развлекать детей, а вот полиция... Пока в приходах стреляют собак по халатности, тем временем госполиция устраивает цирк…» (Ingars Sopulis).
«Позорище!! И номер машины есть! Выгнать из органов» (Дмитрий Викторович Богачёв).
Оставить комментарий(11)