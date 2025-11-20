Baltijas balss logotype
Приплыли: найденный в Лиепае дрон вынесло морем. Место запуска неизвестно 0 396

ЧП и криминал
Дата публикации: 20.11.2025
LSM.LV
Изображение к статье: Приплыли: найденный в Лиепае дрон вынесло морем. Место запуска неизвестно

Предмет, который был обнаружен накануне на пляже лиепайской Каросты, является дроном, используемым для учений по противовоздушной обороне. Сейчас все признаки указывают, что он не залетел в Латвию, а был выброшен морем. Кто и где его запускал, пока неизвестно. Это должна выяснить экспертиза, сообщает TV Kurzeme.

Главное предназначение таких устройств — служить мишенью на учениях систем противовоздушной обороны. Когда в среду поступила информация о выброшенном на берег объекте, похожем на дрон, не было известно, может ли он представлять опасность. Когда было установлено, что опасности нет, его доставили в Ригу для экспертизы.

«По всем признакам он используется в качестве цели для учений систем противовоздушной обороны», — сообщил Роберт Скраучс, советник командующего Национальными вооруженными силами по вопросам военно-публичных отношений. Латвийские вооруженные силы тоже используют подобные аппараты — в тех же целях.

Такие учебные мишени могут быть разных размеров и запускаться различными способами.

«Нет признаков, которые указывали бы на то, что этот дрон прилетел к побережью Латвии. Первичные признаки указывают на то, что в данном случае дрон оказался на берегу из-за волн, а не прилетел сам», — отметил Роберт Скраучс.

В Лиепайской думе сообщили, что информация о найденном объекте была получена своевременно. «Эвакуация не потребовалась, на это указывали факты и заключения специалистов. Уже изначально можно было принимать решения, но, разумеется, если бы в Лиепае возникла потенциально взрывоопасная ситуация, мы бы задействовали все, что предусмотренно нормативными актами», — сказал мэр города Гунар Ансињш.

Более подробная экспертиза дрона еще предстоит, и она может дать ответы и о его происхождении, и о возможном месте запуска.

#море #Латвия #учения #безопасность #дрон #новости #Лиепая
