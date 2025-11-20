Предмет, который был обнаружен накануне на пляже лиепайской Каросты, является дроном, используемым для учений по противовоздушной обороне. Сейчас все признаки указывают, что он не залетел в Латвию, а был выброшен морем. Кто и где его запускал, пока неизвестно. Это должна выяснить экспертиза, сообщает TV Kurzeme.

Главное предназначение таких устройств — служить мишенью на учениях систем противовоздушной обороны. Когда в среду поступила информация о выброшенном на берег объекте, похожем на дрон, не было известно, может ли он представлять опасность. Когда было установлено, что опасности нет, его доставили в Ригу для экспертизы.

«По всем признакам он используется в качестве цели для учений систем противовоздушной обороны», — сообщил Роберт Скраучс, советник командующего Национальными вооруженными силами по вопросам военно-публичных отношений. Латвийские вооруженные силы тоже используют подобные аппараты — в тех же целях.

Такие учебные мишени могут быть разных размеров и запускаться различными способами.

«Нет признаков, которые указывали бы на то, что этот дрон прилетел к побережью Латвии. Первичные признаки указывают на то, что в данном случае дрон оказался на берегу из-за волн, а не прилетел сам», — отметил Роберт Скраучс.

В Лиепайской думе сообщили, что информация о найденном объекте была получена своевременно. «Эвакуация не потребовалась, на это указывали факты и заключения специалистов. Уже изначально можно было принимать решения, но, разумеется, если бы в Лиепае возникла потенциально взрывоопасная ситуация, мы бы задействовали все, что предусмотренно нормативными актами», — сказал мэр города Гунар Ансињш.

Более подробная экспертиза дрона еще предстоит, и она может дать ответы и о его происхождении, и о возможном месте запуска.