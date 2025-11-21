Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Рейс с главой МИД Литвы и еврокомиссаром задержался из-за воздушных шаров из Беларуси 0 21554

ЧП и криминал
Дата публикации: 21.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Рейс с главой МИД Литвы и еврокомиссаром задержался из-за воздушных шаров из Беларуси

Воздушные шары из Беларуси вынудили аэропорт Вильнюса прекратить работу на более чем час 20 ноября вечером, что повлияло на 10 рейсов и более 1100 пассажиров.

Об этом сообщил Национальный центр кризисного управления Литвы (NKVC).

Ограничения воздушного пространства были введены в 18:38 и сняты в 19:55. Предварительные данные NKVC указывают на то, что до 10 объектов, похожих на воздушные шары, вторглись в воздушное пространство Литвы из Беларуси.

Аэропорты сообщили, что четыре рейса были отменены, а шесть других не смогли приземлиться или вылететь по расписанию.

Среди задержанных самолетов был рейс из Брюсселя, на котором находились министр иностранных дел Кястутис Будрис и европейский комиссар Андрюс Кубилюс.

Как сообщал bb.lv, как минимум один рейс был перенаправлен в Ригу.

Читайте нас также:
#Литва #аэропорт #Беларусь #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
59
3
1
3
1
2

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Трехкратного чемпиона мира, побеждавшего в Сигулде, посадили в тюрьму в Красноярске
Изображение к статье: Звезда попалась на удочку жуликов. Иконка видео
Изображение к статье: Ещё и надел наушники с музыкой? Рижскому веловору наплевать на закон
Изображение к статье: Яна попалась на удочку циничных манипуляторов. Иконка видео

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Какие птицы имеют самые крепкие дружеские связи?
В мире животных
Изображение к статье: Численность морской пехоты Поднебесной достигает 100 000 человек. Иконка видео
В мире
Изображение к статье: Вильнюс признан самым выгодным рождественским направлением Европы
Lifenews
1
Изображение к статье: Это в прошлом - глава Госканцелярии о том, как изменилось отношение к алкоголю на работе
Политика
Изображение к статье: «Роботы могут проломить череп»: Figure AI уволила инженера за такие слова
Техно
Изображение к статье: Я очень благодарна Латвии - мои дети там в безопасности - Светлана Лобода Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Какие птицы имеют самые крепкие дружеские связи?
В мире животных
Изображение к статье: Численность морской пехоты Поднебесной достигает 100 000 человек. Иконка видео
В мире
Изображение к статье: Вильнюс признан самым выгодным рождественским направлением Европы
Lifenews
1

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео