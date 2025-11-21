Воздушные шары из Беларуси вынудили аэропорт Вильнюса прекратить работу на более чем час 20 ноября вечером, что повлияло на 10 рейсов и более 1100 пассажиров.

Об этом сообщил Национальный центр кризисного управления Литвы (NKVC).

Ограничения воздушного пространства были введены в 18:38 и сняты в 19:55. Предварительные данные NKVC указывают на то, что до 10 объектов, похожих на воздушные шары, вторглись в воздушное пространство Литвы из Беларуси.

Аэропорты сообщили, что четыре рейса были отменены, а шесть других не смогли приземлиться или вылететь по расписанию.

Среди задержанных самолетов был рейс из Брюсселя, на котором находились министр иностранных дел Кястутис Будрис и европейский комиссар Андрюс Кубилюс.

Как сообщал bb.lv, как минимум один рейс был перенаправлен в Ригу.