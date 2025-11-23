18 ноября этого года правоохранительные органы получили информацию об умышленном поджоге скамейки возле одного из многоквартирных домов в Риге, в микрорайоне Тейка.

По факту произошедшего был начат уголовный процесс и проведен опрос жителей дома, в ходе которого выяснилось, что предполагаемого поджигателя видели спящим в подъезде.

20 ноября правоохранители прибыли на место происшествия, где встретили мужчину 1984 года рождения. Он объяснил, что не хотел поджигать скамейку и очень сожалеет о содеянном. Мужчина сообщил, что у него необычное хобби — строить различные сооружения из спичек. В данном случае он, помимо уже построенных домиков, хотел построить и спичечную церковь, но задуманное сооружение не получилось, и, возможно, поддавшись эмоциям, он поджег все построенные домики. Мужчина занимался своим хобби на стоящей у дома скамейке, которая сгорела вместе со всеми спичечными постройками.

Указанный мужчина задержан, ему избрана мера пресечения, не связанная с лишением свободы. Ранее он уже неоднократно попадал в поле зрения полиции за различные правонарушения. Уголовный процесс начат за умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, если оно совершено путем поджога. За такое преступление предусматривается лишение свободы на срок до десяти лет и пробационный надзор сроком до трех лет или без такового.