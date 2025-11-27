Он давно покинул Россию, какое-то время жил в Штатах а сейчас, по слухам, обосновался в Турции.

Экс-продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин объявлен в межгосударственный розыск. Ему выдвинули обвинения в мошенничестве в особо крупном размере.

Всему виной стали деньги, которые недополучил поэт Сергей Кузнецов - автор песен культового коллектива, пишут СМИ. По данным следствия, Разин годами использовал поддельный договор с Кузнецовым, чтобы обманом получать отчисления за исполнение хитов группы другими артистами на публике. Продюсеру грозит до 10 лет тюрьмы. Продюсер давно покинул Россию, какое-то время жил в Штатах а сейчас, по слухам, обосновался в Турции. Местные силовики весьма охотно идут на встречу российским коллегам, так что Разину светит реальная перспектива экстрадиции в РФ с последующим судом.

Ситуация с Разиным выглядит злой иронией, ведь он годами осложнял жизнь артистам и бывшим коллегам с помощью судебных исков. Например, недавно он попытался засудить создателей сериала «Слово пацана», обвинив их в незаконном использовании песен «Ласкового мая».

Разин требовал аннулировать договор между создателями сериала и Светланой Шатуновой. По мнению продюсера, она не имеет права зарабатывать на песнях группы, ибо он является «последним живущим автором» этих произведений.

Этот спор стал очередным эпизодом длительного противостояния между Разиным и семьей Шатунова. Продюсер неоднократно заявлял, что он ключевой хранитель прав на песни «Ласкового мая», однако родственники певца успешно оспаривали все его претензии в судах.

Борьба за наследство Юрия Шатунова

Судебная тяжба вокруг наследства Юрия Шатунова не угасала последние годы. Разин подавал иск с требованием отменить завещание артиста. Ответчиками по делу выступили вдова и дети певца. Сам же Юрий при жизни активно противостоял продюсеру, который пытался и его закошмарить судами.

Разин оказался замешан еще в одну скандальную историю, связанную с молдавским исполнителем Ионом Ионицэ, которого прозвали «молдавским Шатуновым». Продюсер потребовал $2 млн за использование двойником репертуара «Ласкового мая» без его одобрения.

Этот процесс стал частью череды конфликтов, которые Разин ведет на протяжении последних лет. Его оппоненты обвиняют продюсера в попытках монополизировать права на наследие группы, в то время как он утверждает, что защищает интересы коллектива и его творческое достояние.

Проклятия Разина

Разин известен не только юридическими баталиями, но и яркими публичными заявлениями. В 2023 году он пообещал проклясть участников вечера памяти Юрия Шатунова. Продюсер назвал мероприятие «сатанинским» и осудил тех артистов, которые ни разу не посетили могилу певца, но решили заработать на его имени.

«Их ждут смерти и болезни. Я буду об этом молиться!» — заявил Разин. Он также добавил, что все его враги уже умерли, а проклятия всегда сбываются. Теперь в Сети мрачно шутят о «кармическом бумеранге», который прилетел продюсеру за весь его негатив.