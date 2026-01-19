В субботу на пограничных контрольно-пропускных пунктах Гребнево и Терехово двум гражданам России было отказано во въезде в Латвию по соображениям безопасности, сообщили агентству LETA в Государственной пограничной охране.

В воскресенье подобных случаев не зафиксировано.

В первые 18 дней января попыток незаконно пересечь границу между Беларусью и Латвией выявлено не было.

Правительство продлило до 30 июня этого года режим усиленной охраны границы в приграничных с Беларусью районах. Он введён из-за повышенного потока нелегальных мигрантов, создаваемого Беларусью. Усиленный режим контроля действует в Лудзе и её волостях, в Краславе и волостях края, в крае Верхней Даугавы, Даугавпилсе и волости Каунатас Резекненского края.