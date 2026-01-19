Baltijas balss logotype
Из соображений безопасности в субботу двум гражданам РФ было отказано во въезде в Латвию

ЧП и криминал
Дата публикации: 19.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Из соображений безопасности в субботу двум гражданам РФ было отказано во въезде в Латвию

В субботу на пограничных контрольно-пропускных пунктах Гребнево и Терехово двум гражданам России было отказано во въезде в Латвию по соображениям безопасности, сообщили агентству LETA в Государственной пограничной охране.

В воскресенье подобных случаев не зафиксировано.

В первые 18 дней января попыток незаконно пересечь границу между Беларусью и Латвией выявлено не было.

Правительство продлило до 30 июня этого года режим усиленной охраны границы в приграничных с Беларусью районах. Он введён из-за повышенного потока нелегальных мигрантов, создаваемого Беларусью. Усиленный режим контроля действует в Лудзе и её волостях, в Краславе и волостях края, в крае Верхней Даугавы, Даугавпилсе и волости Каунатас Резекненского края.

#граница #Латвия #миграция #безопасность #правительство #Беларусь #Россия
(1)
  • bt
    bory tschist
    19-го января

    ... a ведь, ещё сколько военнообязанных советской армии (и присягой ей!) со своими "прицепами" ... "насильно" застряли на территории Латвии (!), не говоря уже о тех – въехавших в Латвию после 1991-го, у которых уже есть довольно солидная недвижимость, приобретённая – благодаря купленному фальшивому литовскому гражданствy!

    p.s. _ этy иммиграционную службy "безопасности" LV надо, как можно скорее, разогнать – от деятельности её сотрудников – у них – только розовеют морды и растут животы

