Новое развитие в деле об убийстве адвоката и администратора по делам неплатежеспособности Мартиньша Бункуса: один из обвиняемых, вероятно, подделал документы, чтобы обеспечить себе алиби. К такому выводу пришли потерпевшие — родственники погибшего, адвокат которых в России провёл собственное расследование и выявил фальсификацию. В Латвии полиция начала уголовный процесс по факту использования поддельных документов в суде, сообщила передача "Nekā personīga" (ТВ3).

Согласно обвинению, именно Виктор Кривошей 30 мая 2018 года из движущегося автомобиля произвёл смертельные выстрелы по Мартиньшу Бункусу. Первоначально он сам подтвердил это полиции. Позже Кривошей изменил показания, заявив, что не знал убитого, преступления не совершал и в момент убийства вообще находился в России. Это якобы подтверждали документы, выданные российскими учреждениями.

Кривошей назвал своё признание весной 2022 года вымышленным: якобы он взял на себя чужую вину. С августа того же года он настаивает, что у него есть алиби — он находился в Москве, посещал врачей, а на следующий день был оштрафован за нарушение ПДД. Следовательно, он не мог быть убийцей и не получал от Геннадия Валягина (обозначенного в обвинении как организатор убийства) никаких указаний, да и не знаком с ним.

Для подтверждения алиби Кривошей, находясь в Олайнской тюрьме, выдал доверенность россиянину Андрею Уварову, который собирал доказательства в его защиту. Его адвокаты на суде неоднократно ссылались на документы, якобы подтверждающие пребывание Кривошея в Москве. Это также использовали в своих аргументах защитники других обвиняемых — предпринимателя Михаила Ульмана и Александра Бабенко.

В качестве доказательства был представлен документ, согласно которому 30 мая 2018 года Кривошей якобы находился на приёме у врача в московской клинической больнице имени Плетнёва. Справка была подписана исполняющим обязанности заместителя главного врача Сергеем Якушевым и заверена печатью больницы.

Однако брат Мартиньша Бункуса нанял адвоката в Москве — Ротислава Якиро, который выяснил, что справка — подделка. В частной беседе юрист клиники призналась, что документ с такими реквизитами не выдавался, а подпись подделана. В информационных системах больницы нет никаких данных о визите Кривошея.

Московская полиция вызвала Якушева, и он подтвердил, что летом 2024 года действительно направлял ответ Уварову, но текст в документе, представленном в латвийском суде, не соответствует оригиналу. Официальный ответ — отказ подтвердить визит Кривошея в больницу и невозможность выдать медицинские документы. Подпись Якушева на поддельной справке оказалась фальшивой.

Адвокат Якиро также обнаружил подделку в ещё одном «доказательстве» алиби — протоколе о штрафе за нарушение ПДД, якобы составленном на следующий день после визита к врачу. Согласно материалам, указанный перекрёсток не оборудован светофором, а на его месте в 2018 году был строительный объект. Кроме того, форма протокола не соответствует используемой в России, а в документе ошибочно указано, что штраф наложен по законам Краснодарского края — они не применимы в Москве.

Якиро отметил и другие странности: не существует подразделения ГИБДД в районе Филёвского парка, указанного в протоколе, а МВД РФ официально подтвердило, что Кривошей не привлекался к административной ответственности. По мнению адвоката, Кривошей, скорее всего, сам подписал поддельный документ, находясь уже в заключении в Латвии.

Потерпевшие обратились в Государственную полицию Латвии с заявлением и всеми собранными материалами. 9 января этого года начат уголовный процесс по статье 300.1 УК Латвии — за использование подложных вещественных или письменных доказательств.

Представитель ГП Симона Гравите подтвердила факт возбуждения дела и пояснила, что сейчас оно квалифицировано именно по этой статье.

У Кривошея несколько адвокатов. Его юридическим представителем является присяжный адвокат Ренарс Бриедис, а в суде его алиби активно защищала адвокат Ивета Вьетниеце.

В разговоре с передачей Nekā personīga Виетниеце призналась, что не проверяла подлинность документов в России:

– Nekā personīga: Как вы, как адвокат, убедились в подлинности документов, подтверждающих алиби Кривошея? – Виетниеце: Почему они должны быть неподлинными? – Nekā personīga: Я спрашиваю, как вы это проверили? – Виетниеце: По словам клиента и визуально осмотрев документ. Он выдал доверенность человеку, который эти документы добыл, и подключил адвоката. – Nekā personīga: Вы сами звонили в больницу, чтобы проверить? – Виетниеце: Нет, конечно. Как я могу позвонить в другую страну и что-то проверять?

По закону за использование поддельных доказательств предусмотрено уголовное наказание — вплоть до одного года лишения свободы.

Жалоба о возможной фальсификации была подана и в Рижский окружной суд, который должен будет оценить эти обстоятельства.

