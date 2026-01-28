В 2025 году мошенники выманили у жителей Латвии не менее 23,7 миллиона евро, тогда как в 2024 году эта сумма составляла 16 миллионов евро, сообщила агентству ЛЕТА специалист по связям с общественностью Государственной полиции Элина Приедите.

В целом в Государственную полицию поступило 8701 заявление о мошенничестве и его попытках. В 3165 случаях у людей было выманено не менее 23 767 429 евро. Как отмечает полиция, добыча мошенников всё чаще превышает суммы наличных или средств на банковских счетах – жители отдают преступникам ювелирные изделия, криптовалюту, а в отдельных случаях даже продают недвижимость, чтобы передать вырученные средства мошенникам.

Наиболее распространённым видом мошенничества в 2025 году стало вишинг-мошенничество (злоумышленники звонят, представляясь сотрудниками банков, полиции или госорганов, создавая панику, срочность или предлагая выгоду, чтобы заставить жертву раскрыть логины, пароли, данные карт или перевести средства, - Ред.), за которыми следуют смс-мошенничество (смишинг) и инвестиционные мошенничества. Телефонное мошенничество лидировало как по количеству случаев, так и по числу пострадавших и сумме ущерба. Всего зарегистрировано 6479 случаев телефонного мошенничества, что составляет около 55% всех случаев обмана.

Самыми распространёнными видами телефонного мошенничества были фальшивые звонки от имени поставщиков коммунальных услуг («Latvenergo», «Elektrum», «Enefit», «Sadales tīkls»), так называемые «шоковые звонки» якобы от родственников или друзей о дорожно-транспортных происшествиях, поддельные звонки от имени мобильных операторов, Государственной полиции и других государственных или муниципальных учреждений.

В результате таких мошенничеств жители потеряли более 13 миллионов евро. Общение с преступниками в основном происходило через платформы «WhatsApp», «Telegram», «Facebook Messenger», «Instagram» и др. Чаще всего жертвами телефонных мошенников становились люди старше 60 лет, особенно в возрастной группе от 70 до 90 лет. Эти лица чаще всего верили обману о «помощи» в технических вопросах – проверке или замене счётчиков, предотвращении «утечки» денег с банковского счёта, а также о помощи родственнику, попавшему в беду.

Вторым по распространённости видом мошенничества в прошлом году стали поддельные смс-сообщения, в которых людей призывали перейти по ссылке и ввести конфиденциальные данные. Мошенники часто создавали мнимую ситуацию срочности, побуждая ввести данные интернет-банка или «Smart-ID», а также подтвердить операции.

В 2025 году зарегистрированы 732 случая такого мошенничества, ущерб от которых составил 734 671 евро. Больше всего от этого вида мошенничества пострадали люди в возрасте от 40 до 59 лет, что связано с более высокой финансовой и цифровой активностью этой группы. Полиция отмечает, что, за исключением сообщений от имени Службы государственных доходов (СГД), такие смс не носят сезонного характера – сообщения якобы от судов, Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD) и курьерских служб рассылаются в течение всего года.

Актуальными в 2025 году оставались и «инвестиционные» мошенничества. По наблюдениям полиции, всё чаще люди сами вступают в контакт с мошенниками, заполняя анкеты под рекламами с фальшивыми историями успеха и упоминаниями известных личностей в соцсетях. После заполнения анкет с ними связываются «подставные брокеры», действия которых приводят к хищению средств с банковских счетов и оформлению кредитов на имя жертв.

В прошлом году зарегистрировано 479 случаев инвестиционного мошенничества, в которых жители потеряли 6 702 730 евро. Чаще всего пострадали мужчины (54%), возраст пострадавших — от 20 до 90 лет. Именно в инвестиционных схемах чаще всего теряются наибольшие суммы за одну эпизодическую операцию, поскольку обман длится долго, создавая иллюзию прибыли и успешных вложений, отмечает полиция.

Фишинг с использованием поддельных электронных писем в прошлом году зарегистрирован в 466 случаях, из которых в 229 случаях ущерб составил 413 268 евро. Мошенники активно использовали поддельные сайты СГД, CSDD, «Latvijas Pasts», банков и госучреждений, включая рекламу в Google Ads, чтобы перенаправлять пользователей на фальшивые страницы. Мошенничество с платёжными поручениями зарегистрировано в 46 случаях с убытками в размере 1 222 713 евро. Жертвам высылали поддельные счета с адресов, визуально напоминавших реальные.

«Романтические» мошенничества зафиксированы в 26 случаях, в результате которых 20 человек потеряли 166 858 евро. Чаще всего жертвами становились женщины, которых обольщали в ходе длительного общения. К сожалению, этот вид мошенничества отличается высокой латентностью, поскольку пострадавшие по разным причинам часто не обращаются в правоохранительные органы, констатирует полиция.

Различные другие виды мошенничеств зарегистрированы в 365 случаях, общая сумма ущерба составила 1 252 588 евро. Обычно у пострадавших исчезали деньги с банковских счетов, но они не могли объяснить, как это произошло. Также зафиксированы убытки на сумму 122 635 евро, вызванные участием в фиктивных лотереях — чаще всего от имени банков, которые якобы предлагали лёгкий выигрыш денежных призов.

Руководитель 2-го отдела Управления по борьбе с киберпреступлениями Государственной полиции Олег Филатов считает, что масштаб мошенничеств указывает на то, что проблема приобрела системный характер. «Поэтому призываем жителей быть особенно бдительными и критически относиться к любому звонку, смс или письму, в которых запрашивается личная информация, данные доступа к банку или срочная отправка денег. Мошенники всё чаще используют психологическое давление, создают ощущение срочности и прикрываются именами авторитетов, чтобы побудить к необдуманным действиям. Осведомлённость населения — важнейший фактор в предотвращении мошенничеств: большинство этих преступлений можно распознать вовремя и предотвратить, если сохранять хладнокровие и не разглашать конфиденциальную информацию», — подчёркивает полицейский.