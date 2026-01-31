Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Недалеко от Риги погиб канадский военнослужащий, служивший в бригаде НАТО 22 7350

ЧП и криминал
Дата публикации: 31.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Недалеко от Риги погиб канадский военнослужащий, служивший в бригаде НАТО
ФОТО: пресс-фото

В четверг, 29 января, недалеко от Риги скончался артиллерист Себастьян Халмаджян, размещённый в Латвии в рамках миссии "Operation Reassurance" и проходивший службу в возглавляемой Канадой многонациональной бригаде НАТО, сообщили Канадские вооружённые силы, пишет ЛЕТА.

Военная полиция Канады совместно с Государственной полицией Латвии расследует обстоятельства смерти. В то же время в заявлении Канадских вооружённых сил подчёркивается, что этот инцидент не представляет дополнительной угрозы для безопасности размещённых в Латвии солдат.

Халмаджян служил в составе канадской артиллерии и в Латвии был назначен в состав роты противовоздушной обороны многонациональной боевой группы многонациональной бригады НАТО в Латвии. Он родился в городе Гамильтон, провинция Онтарио, и проходил службу в 4-м артиллерийском полку (общей поддержки) Королевской канадской артиллерии, входящем в состав 6-й канадской бригады боевой поддержки. Бригада размещена на базе поддержки 5-й канадской дивизии в городе Оромокто, провинция Нью-Брансуик. Халмаджян служил в Канадских вооружённых силах почти три года, и это была его первая международная миссия.

В связи с гибелью военного соболезнования выразили президент Латвии Эдгар Ринкевич и командующий Национальными вооружёнными силами Каспар Пуданс.

Соболезнования семье, близким и сослуживцам погибшего выразил также министр обороны Латвии Андрис Спрудс, подчеркнув, что Канада и её военнослужащие "стоят плечом к плечу" с Латвией, а самоотверженность и служба погибшего солдата останутся в памяти.

Как сообщал bb.lv, несколько месяцев назад В Латвии при загадочных обстоятельствах пропал канадский военнослужащий.

×
Читайте нас также:
#НАТО #Латвия #безопасность #армия
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
22
9
2
1
1
1

Оставить комментарий

(22)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Авария мотоцикла
Изображение к статье: Кладбище в Цесвайне
Изображение к статье: Одинокая лодка на спокойном озере
Изображение к статье: Женщина после гибели ребенка спрятала его тело в морозильной камере.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес
Изображение к статье: New Delta создаст более 2 млн рабочих мест.
Техно
Изображение к статье: Святой Николай
Наша Латвия
2
Изображение к статье: Коллекционная монета "Венок невесты"
Наша Латвия
Изображение к статье: Пурвциемская средняя школа Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес
Изображение к статье: New Delta создаст более 2 млн рабочих мест.
Техно

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео