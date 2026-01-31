В четверг, 29 января, недалеко от Риги скончался артиллерист Себастьян Халмаджян, размещённый в Латвии в рамках миссии "Operation Reassurance" и проходивший службу в возглавляемой Канадой многонациональной бригаде НАТО, сообщили Канадские вооружённые силы, пишет ЛЕТА.

Военная полиция Канады совместно с Государственной полицией Латвии расследует обстоятельства смерти. В то же время в заявлении Канадских вооружённых сил подчёркивается, что этот инцидент не представляет дополнительной угрозы для безопасности размещённых в Латвии солдат.

Халмаджян служил в составе канадской артиллерии и в Латвии был назначен в состав роты противовоздушной обороны многонациональной боевой группы многонациональной бригады НАТО в Латвии. Он родился в городе Гамильтон, провинция Онтарио, и проходил службу в 4-м артиллерийском полку (общей поддержки) Королевской канадской артиллерии, входящем в состав 6-й канадской бригады боевой поддержки. Бригада размещена на базе поддержки 5-й канадской дивизии в городе Оромокто, провинция Нью-Брансуик. Халмаджян служил в Канадских вооружённых силах почти три года, и это была его первая международная миссия.

В связи с гибелью военного соболезнования выразили президент Латвии Эдгар Ринкевич и командующий Национальными вооружёнными силами Каспар Пуданс.

Соболезнования семье, близким и сослуживцам погибшего выразил также министр обороны Латвии Андрис Спрудс, подчеркнув, что Канада и её военнослужащие "стоят плечом к плечу" с Латвией, а самоотверженность и служба погибшего солдата останутся в памяти.

