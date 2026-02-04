Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

В рамках уголовного процесса по делу «Rail Baltica» допрошено около 60 человек 0 283

ЧП и криминал
Дата публикации: 04.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: В рамках уголовного процесса по делу «Rail Baltica» допрошено около 60 человек
ФОТО: LETA

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) в рамках уголовного процесса по реализации железнодорожного проекта «Rail Baltica» на данный момент допросило более 60 человек, сообщает агентство ЛЕТА со ссылкой на KNAB.

В этом уголовном процессе KNAB продолжает проводить досудебное расследование. На данный момент бюро не комментирует, имеется ли у какого-либо лица процессуальный статус подозреваемого или обвиняемого.

Учитывая масштаб проекта «Rail Baltica», KNAB осуществляет юридическую оценку материалов, полученных в ходе уголовного процесса. Учреждение также продолжает запрашивать у вовлечённых институтов дополнительную информацию, необходимую для расследования.

KNAB отмечает, что продолжительность расследования зависит и от сотрудничества заинтересованных сторон, в том числе от скорости предоставления информации учреждениями.

Бюро подчёркивает, что расследование уголовного процесса проходит в тесном сотрудничестве с надзирающим прокурором. Между обеими структурами регулярно проходят встречи, на которых обсуждается прогресс расследования и дальнейшие шаги.

В декабре 2024 года, завершив проверку, Генеральная прокуратура возбудила уголовный процесс в связи с возможными нарушениями со стороны должностных лиц, ответственных за реализацию проекта «Rail Baltica».

Уголовный процесс был начат по факту возможного нанесения крупного ущерба государственному бюджету в связи со строительством инфраструктурных объектов «Rail Baltica». В начале 2025 года тогдашний генеральный прокурор Юрис Стуканс в эфире Латвийского телевидения сообщил, что в рамках дела также оцениваются действия политиков.

Уголовный процесс начат по статье Уголовного закона, касающейся преступлений, совершённых при службе в государственных учреждениях.

Проект «Rail Baltica» предусматривает строительство железнодорожной линии европейского стандарта от Таллина до границы Литвы и Польши, чтобы соединить страны Балтии с остальной Европой. В рамках проекта в странах Балтии планируется построить новую железнодорожную линию длиной 870 километров с шириной колеи 1435 мм и максимальной скоростью движения поездов 240 километров в час.

Читайте нас также:
#Европа #коррупция #Rail Baltica #KNAB
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
5
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: От сумы не зарекайся. Иконка видео
Изображение к статье: Начальник будет не в восторге: трамвай серьёзно помял фургон по доставке воды
Изображение к статье: «Обезьяны. Больше никто». В ожидании пожарных в Саласпилсе людей огорчило поведение полиции
Изображение к статье: Польская полиция прибыла на место очередной диверсии. Иконка видео

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Италия пресекла кибератаки России на зимние Олимпийские игры
Спорт
Изображение к статье: Уровень воды в Балтийском море — один из самых низких за всю историю наблюдений
Наша Латвия
Изображение к статье: Поворачивай обратно! Ринкевич пытается войти в историю как жесткий контролер Сейма Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Украине, возможно, придётся идти на уступки в мирных переговорах - Пуданc
В мире
Изображение к статье: В четверг во многих районах ожидается небольшой снег
Наша Латвия
Изображение к статье: Как ловят мошенников, которые обманывают латвийских стариков Эксклюзив!
Наша Латвия
Изображение к статье: Италия пресекла кибератаки России на зимние Олимпийские игры
Спорт
Изображение к статье: Уровень воды в Балтийском море — один из самых низких за всю историю наблюдений
Наша Латвия
Изображение к статье: Поворачивай обратно! Ринкевич пытается войти в историю как жесткий контролер Сейма Эксклюзив!
Политика

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео