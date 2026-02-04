Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) в рамках уголовного процесса по реализации железнодорожного проекта «Rail Baltica» на данный момент допросило более 60 человек, сообщает агентство ЛЕТА со ссылкой на KNAB.

В этом уголовном процессе KNAB продолжает проводить досудебное расследование. На данный момент бюро не комментирует, имеется ли у какого-либо лица процессуальный статус подозреваемого или обвиняемого.

Учитывая масштаб проекта «Rail Baltica», KNAB осуществляет юридическую оценку материалов, полученных в ходе уголовного процесса. Учреждение также продолжает запрашивать у вовлечённых институтов дополнительную информацию, необходимую для расследования.

KNAB отмечает, что продолжительность расследования зависит и от сотрудничества заинтересованных сторон, в том числе от скорости предоставления информации учреждениями.

Бюро подчёркивает, что расследование уголовного процесса проходит в тесном сотрудничестве с надзирающим прокурором. Между обеими структурами регулярно проходят встречи, на которых обсуждается прогресс расследования и дальнейшие шаги.

В декабре 2024 года, завершив проверку, Генеральная прокуратура возбудила уголовный процесс в связи с возможными нарушениями со стороны должностных лиц, ответственных за реализацию проекта «Rail Baltica».

Уголовный процесс был начат по факту возможного нанесения крупного ущерба государственному бюджету в связи со строительством инфраструктурных объектов «Rail Baltica». В начале 2025 года тогдашний генеральный прокурор Юрис Стуканс в эфире Латвийского телевидения сообщил, что в рамках дела также оцениваются действия политиков.

Уголовный процесс начат по статье Уголовного закона, касающейся преступлений, совершённых при службе в государственных учреждениях.

Проект «Rail Baltica» предусматривает строительство железнодорожной линии европейского стандарта от Таллина до границы Литвы и Польши, чтобы соединить страны Балтии с остальной Европой. В рамках проекта в странах Балтии планируется построить новую железнодорожную линию длиной 870 километров с шириной колеи 1435 мм и максимальной скоростью движения поездов 240 километров в час.