В связи с опубликованной на этой неделе в передаче Bez Tabu (ТВ3) информацией о неэтичном и недопустимом поведении отдельных сотрудников полиции, а также с учётом новых обстоятельств, начальник Государственной полиции поручил провести повторную служебную проверку. Её осуществит Бюро внутреннего контроля Государственной полиции.

"После увиденного в сюжете, в том числе отношения и общения одного из сотрудников с журналистом, совершенно ясно — таким людям не место в Государственной полиции. С учётом новых обстоятельств начата новая служебная проверка. Она будет проведена в установленном законом порядке, однако уже сейчас ясно, что применяемые наказания для этих сотрудников будут строгими.

Подобные нарушения несовместимы с профессией полицейского и службой. Призываю общество сообщать, если у него есть информация о возможных нарушениях со стороны полицейских.

Мы целенаправленно работаем над очищением своих рядов — с 2020 года за дисциплинарные нарушения уволены 47 сотрудников. В полиции нет места людям, чьи действия подрывают доверие общества к службе и к тем коллегам, которые добросовестно выполняют свою работу", — заявил начальник Государственной полиции Арманд Рукс.

Одновременно действия трёх полицейских оцениваются также в рамках начатых административных процессов за нарушение общественного порядка.

Как сообщалось, ранее уже «запятнавшие» себя сотрудники Государственной полиции недавно ещё больше опорочили форму, ведя себя неадекватно в состоянии опьянения и угрожая, рассказал передаче «Bez Tabu» (ТВ3) житель Елгавы Райтис, против которого эти полицейские действовали.