Пребывание премьер-министра Эвики Силини («Новое Единство»), её советницы Иевы Зиберги и телохранителя в VIP-зале аэропорта Амстердама в марте 2024 года обошлось налогоплательщикам в 4184 евро с учётом НДС, свидетельствуют копии счетов, имеющиеся в распоряжении агентства LETA.

Пребывание Силини, Зиберги и телохранителя в VIP-зале аэропорта Амстердама 10 марта стоило в общей сложности 1820 евро, а 15 марта — 1638 евро. Более подробные позиции в счёте не указаны.

С учётом налога на добавленную стоимость общая сумма составила 4184 евро и 18 центов. За оба посещения был выставлен один счёт — его Государственной канцелярии ЛР выдало посольство Латвии в Нидерландах, а подписала посол в Нидерландах, бывший спикер Сейма и лидер партии «Vienotība» Солвита Аболтиня.

Аболтиня подтвердила агентству LETA, что подписала счёт за использование VIP-зала аэропорта Амстердам-Схипхол. Счёт был выставлен за использование VIP-зала Силиней и ещё двумя лицами дважды — по пути в Нью-Йорк и обратно. Счёт был оплачен 19 апреля:

Силиня находилась с визитом в США с 11 по 14 марта 2024 года. В ходе визита она участвовала в 68-й сессии Комиссии ООН по положению женщин, встретилась с генеральным секретарём ООН и другими официальными лицами.

Как сообщал bb.lv, вчера бывший директор Государственной канцелярии Янис Цитсковскис приоткрыл тайны путешествий латвийских руководителей.

Премьер-министр Эвика Силиня в ответ заявила, что высокопоставленные чиновники имеют право на VIP-залы в аэропортах. На вопрос о конкретных суммах глава правительства ответила, что "не помнит все счета".