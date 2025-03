«Чилить» и «флексить». О чем говорят подростки?

Изи-изи (ударение в обоих «изях» – на первую «и») – в переводе с английского «easy» означает «легко», так что фразу «Изи-изи» можно перевести примерно так: «Полегче, полегче, парень». В молодежной среде так обычно говорят оппоненту, который не в меру «быкует», предъявляет много необоснованных претензий или просто слишком нервничает.

Рил ток – это выражение произошло от английского real talk, которое дословно переводится как «реальный (настоящий) разговор». А вот молодежь вкладывает в это понятие следующие выражения: «правду говорю», «зуб даю», «вот те крест», «век воли не видать», «мамой клянусь» и т. п.

Синк эбаут ит (think about it) – это модное английское выражение в переводе на русский язык дословно означает «подумай об этом». В подростковой среде выражение обычно употребляется после умной, по мнению молодых людей, фразы, несущей глубокий смысл. Например: «Что тебе принесет это в будущем, синк эбаут ит».

Баттл – опять же частичное заимствование из английского языка (battle), которое обозначает «бой», «битву», «сражение». В разговоре слово обычно употребляется в контексте состязания двух комиков: кто кого «перешутит», и в среде рэп-музыкантов (рэп-баттл). К слову, «изи-изи», «рил ток» и «синк эбаут ит» своим появлением во многом «обязаны» одному из таких «сражений», когда его участники не стеснялись придумывать «модные» словечки.

Чилить, или чиллить (ударение на первую «и»), – это сленговый глагол, который стал синонимом слова «отдыхать». В переводе с английского языка chill означает «прохлада», поэтому «чилить» – это «остывать» после шумной тусовки или напряженной работы. Например: «Я чилю с друзьями в бассейне».

Флексить (ударение на «е») – глагол, заимствованный из английского языка через рэп-культуру. В переводе он означает «хвастаться». Еще одно значение – «раскачиваться» в ритм какой-нибудь рэп-композиции. Например: «Пойдем на концерт, пофлексим как следует».

Лол (LOL) – сленговое междометие, которое означает «обхохатываюсь». В переводе с английского Laughing Out Loud (LOL) – это просто-напросто «громко смеюсь». К слову, от этого «лол»-а, по всей видимости, произошло еще «ололо». Смысл его примерно тот же.

Кек – загадочное слово, которое можно назвать синонимом «лол». Оно призвано еще больше подчеркнуть всю комичность ситуации, эдакая превосходная степень слова «лол». Употребляется оно в основном школьниками средних и старших классов. Также не стоит удивляться выражению «лол, кек, чебурек». В любом случае эти слова означают, что подростку очень весело от услышанного или увиденного.

Ачивка (ударение на «и») – это сленговое слово из мира компьютерных игр. В переводе с английского глагол «to achieve» означает «достигать» или «добиваться чего-либо». Ачивкой может быть выход на новый уровень игры или приобретение более мощного оружия, которое позволит победить виртуальных соперников.

Скилл, или скил, – сленговое заимствование английского слова «skill», которое переводится как «навык», «умение что-либо делать». Речь, как правило, идет о навыках виртуальных персонажей. Но в шуточной форме его употребляют и в реальной жизни: «Дорогой, неужели ты сам вымыл посуду? Вот уж не думала, что ты обладаешь таким полезным скиллом!».